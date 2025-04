Onda Cero alcanza sus niveles máximos de audiencia en tres décadas

Hace un par de semanas os hemos contado en LA RAZÓN el programa especial que se llevó a cabo en el Teatro Pavón de Madrid para celebrar el 10 aniversario del programa de radio de Onda Cero, "Más de uno". Su presentador, Carlos Alsina, quiso restar algo de importancia a los datos que ofrece el EGM (Encuesta General de Medios), aunque son bastante destacables.

De hecho, a sus diez años, y consolidado como un referente de periodismo radiofónico, "Más de uno" vive su momento más dulce en Onda Cero, habiendo superado su récord histórico de audiencia en las últimas cuatro oleadas del Estudio General de Medios (EGM), situándose en la actualidad en los 1,6 millones de oyentes diarios, con un crecimiento constante a lo largo de su trayectoria desde 2015.

"Soy bastante relativista. No porque no me lo crea, que sí me lo creo, sino porque es un elemento más para medir la salud de un programa de radio. Hay otros elementos. La audiencia es muy importante pero no es lo único. También importa mucho la facturación. En una radio comercial es fundamental. La repercusión o influencia en los oyentes me importa más", explicó al respecto.

Unos nuevos datos espectaculares

En la mañana de hoy, la emisora de radio emitió un comunicado en el que explicaba las buenas cifras obtenidas en la última actualización del EGM. "La credibilidad, la pluralidad y la cercanía de Onda Cero recibe la confianza de 2.050.000 oyentes, según la 1ª ola del Estudio General de Medios. La cadena generalista de Atresmedia suma 149.000 nuevos oyentes con respecto al acumulado de hace un año, siendo la radio de entre su competencia que más crece en este periodo", apunta.

Además, en la nota de prensa, añaden: "En su mejor momento histórico y cuando se cumple el décimo aniversario de 'Más de uno', Carlos Alsina se acerca cada mañana a más de 1,5 millones de oyentes, lo que supone mejorar en 134.00 (9,3%), con respecto al acumulado de hace un año. Gracias a su estilo cómplice y cercano, Julia Otero, con 'Julia en la onda', obtiene el mejor dato del fin de semana en los últimos 10 años. Los sábados crece en 142.000 oyentes, hasta los más de 1,1 millones de oyentes; mientras que los domingos alcanza los casi 800.000 seguidores".

La actualidad y el entretenimiento de 'Por fin', con Jaime Cantizano, llega cada tarde a 387.000 personas

Por otro lado, Onda Cero puntualiza: "La pasión y la emoción del deporte también vuelan alto en Onda Cero: 'Radioestadio', con Edu García, llega a los fines de semana a 645.000 oyentes el sábado (+56.000), su mejor dato de los últimos 10 años; y casi 600.000 el domingo; mientras que 'Radioestadio noche', con Rocío Martínez y Edu Pidal, incorpora cada noche 25.000 nuevos oyentes, alcanzando los casi 250.000, la mejor cifra en tres años".

Por último, concluyen el comunicado mencionando otros programas destacados: "El criterio sosegado y el análisis plural de 'La brújula' de Rafa Latorre orienta a casi 400.000 oyentes cada noche; mientras que 161.000 personas se informan cada jornada con Elena Gijón y 'Noticias mediodía'. Por su parte, 'Cuerpos especiales', el antimorning de Europa FM que conducen Eva Soriano y Nacho García, crece en 26.000 oyentes, llegando a los 375.000".