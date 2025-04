Carlos Alsina: "Me dio vértigo el principio porque la mañana es la piedra angular de la radio en España"

"Son las 07:00, las 06:00 en Canarias. Hoy no hay santoral. No vamos a felicitar a gente rara, ni a quien nos envía las notas de voz. Porque hoy cumpleañeros somos todos. Feliz décimo cumpleaños. Cada día presento este programa en Onda Cero y hoy nos hemos reunido aquí para celebrar el cumpleaños. Nos felicitamos porque nos elegís cada mañana", comenzó diciendo su presentador Carlos Alsina.

Y es que hoy ha sido un día muy especial para él y para 'Más de uno'. Por ello, se ha realizado el programa en una ubicación especial: el Teatro Pavón de Madrid. Se notaba la presencia de público, gracias a los aplausos y risas tras las palabras. Además, de manera seguida ya puso el foco en la gente: "Sois una audiencia muy fiel, constante y exigente y critica. Quiero disculparme por cada una de las ocasiones que nos ha salido regular. Estamos trabajando en ello para mejorar el programa. Queremos dejarnos ver porque nos lleváis diez años haciendo la misma pregunta. La pregunta más habitual es: ¿cómo es el ingeniero Montes? ¿Cómo sabemos que existe si nunca habla? Aquí está. Existe, pero lo enseñamos poco. Es más joven, alto y atractivo que el presentador del programa. Por eso no aparece".

Igualmente, continuó explicando el comienzo de 'Más de uno': "Nació a las 06:00 de la mañana, un miércoles. Es raro empezar en abril y en este día de la semana. No recuerdo por qué tomamos esta decisión, pero fue equivocada. Tuvo lugar en el estudio de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Aquí hay unas 1000 personas y entonces hubo 1000 directivos del grupo de comunicación. Fue una gran presión para mí. Podía ver a todos los dirigentes de Atresmedia con caras de haber madrugado como nunca y temerosos. Todos ellos se preguntaban, ¿sabrá hacerlo? Pues yo la verdad es que no sabía como empezar y se nos ocurrió que unos músicos ficticios fueran los primeros en aparecer en el programa. Desde entonces han adquirido mucha importancia".

Posteriormente, en esta ocasión con músicos reales, recreó en el Teatro Pavón el inicio del programa allá por el 8 de abril de 2015: "Todo está por hacer. Di la hora y noté el alivio de los directivos. Confesé a los oyentes que tuve que pedir ayuda a los músicos como haré ahora. Tenemos todo para hacer radio. Una música, una voz, y os tenemos a vosotros que nos estáis escuchando. La radio en esencia es esto: alguien que dices cosas, un clima que nos ofrece la música y los oyentes".

"Nos va a salir bien. Pero la verdad es que el primer programa no fue bueno. Al volver a escucharlo ahora, con motivo del décimo aniversario, fue todavía peor de lo que me esperaba. El segundo y el tercero siguieron siendo flojos... Seis o siete meses después ya empezamos a darnos cuenta de que podía funcionar y aquí estamos, 10 años después", puntualizó Carlos Alsina.

Además, finalizó de la siguiente manera sus primeras palabras en este programa tan especial: "Con permiso de Donald Trump, de Pedro Sánchez y de Isabel Díaz Ayuso, hoy los protagonistas sois todos vosotros. Y buenos días, por cierto, desde Onda Cero". Tras ello, comenzó con su orden habitual: el tiempo y los temas más destacados del día.

Declaraciones de Carlos Alsina

Durante este 'Más de uno' más particular, han pasado muchas de las personas que han participado o son importantes en la realización diaria de este espectacular proyecto. Los periodistas Juan Ramón Lucas, Fernando Ónega o Pilar Cernuda han querido estar presentes en este evento tan especial para la cadena Onda Cero y para el presentador Carlos Alsina. También han estado presentes antiguos colaboradores como Carlos Latre, un grupo musical que ha amenizado el programa en directo y se han recordado los mejores momentos de estos 10 años y el público presente en el Teatro Pavón, que cumple su 100º aniversario, ha tenido un protagonismo mayor, si cabe, en el contenido del programa.

Tras el evento especial, que finalizó con una impresionante ovación del Teatro Pavón de Madrid, el presentador Carlos Alsina ha querido atender a los medios de comunicación entre los que estaba LA RAZÓN: "Cuando empiezas un programa no sólo no sabes cuánto va a durar, sino si lo que tienes en la cabeza el primer día va a ser capaz de crecer, adaptarse, de cambiar... De sacrificar incluso algunas ideas que tú pensabas que eran estupendas y que cuando las pones en práctica ves que no funcionan, que no interesan".

"Creo que si algo podemos decir 10 años después es que el programa ha crecido muy adecuadamente, no sólo en términos de audiencias, sino también de influencia o de contenidos. Una mayor variedad de género al ir creciendo continuamente. También en la variedad de formatos dentro de la misma emisión. Hemos descubierto muchos colaboradores y mucho talento", explica.

Además, añade: "Me dio vértigo el principio porque la mañana es la piedra angular de cualquier programación actual de la radio en España. La mayoría de los oyentes están en esta franja horaria y la mayoría de la facturación o publicidad, también. Somos una radio comercial y, por tanto, aspiramos a tener muchos oyentes y muy buenos ingresos".

"Cuando asumes el programa de la mañana, el peso que recae sobre tus hombros se ve reforzado porque sabes todo eso. Aunque nadie te lo diga. Eres consciente de que tiene que funcionar en cualquier cadena de radio. Nosotros, Juan Ramón Lucas y yo veníamos a sustituir al artista radiofónico de este país que es mi amigo Carlos Herrera. Los primeros días son muy complicados", continúa Carlos Alsina.

Igualmente, el presentador señala: "Cuando miro la foto (la del programa especial), entiendo por qué escogieron esa. Después de una sesión fotográfica de siete horas, resulta que eligen la que no estoy posando. Yo nunca me veo bien, eso sí veo a alguien que tiene mejor cara que cuando hicimos las fotos del estreno del programa".

"Fíjate que en el teatro es donde peor se ve al público porque tienes los focos todo el tiempo apuntándote. Lo que percibo de lo que nos cuentan los oyentes, no sólo aquí ya que hemos hecho mucha radio en la calle, es que el programa para ellos es su vida cotidiana de todas las mañanas. Valoran que tengamos una línea e intentamos ser coherentes con nosotros mismos.", puntualiza.

Además, comenta: "Es un programa muy plural, en el que hay debates todos los días y queremos que nunca se pierda el buen clima o la buena relación entre los que estamos. Podemos discutir, podemos apasionarnos, pero al final siempre nos llevamos bien. También valoran la apuesta por el entretenimiento, aunque no sea lo que más repercusión mediática tiene. Esto que funciona, normalmente, es a lo que menos valor profesional le dio. Hay mucha más radio en otros formatos del programa y creo que eso sí hemos conseguido que aflore a lo largo de estos 10 años".

"Cuando empezamos se nos veía más como un programa periodístico y ya. El entretenimiento tenía menos peso. Ahora, se nos ve como un programa más puramente radiofónico. En el que todos los formatos radiofónicos caben y se nota que amamos todo lo que hacemos. Disfrutamos tanto el hacer un reportaje en la calle como el teatro de los miércoles o el humor", indica.

Audiencias para un referente radiofónico

A sus diez años, y consolidado como un referente de periodismo radiofónico, «Más de uno» vive su momento más dulce en Onda Cero, habiendo superado su récord histórico de audiencia en las últimas cuatro oleadas del Estudio General de Medios (EGM), situándose en la actualidad en los 1,6 millones de oyentes diarios, con un crecimiento constante a lo largo de su trayectoria desde 2015. Durante 2024, gracias a su credibilidad, pluralidad y cercanía, sumó 160.000 nuevos oyentes, lo que supone un crecimiento del 10,9%.