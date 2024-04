Onda Cero rediseña su parrilla: Jaime Cantizano, por la tarde y Julia Otero, en las mañanas del fin de semana

La radio Onda Cero ya tiene puesto su foco en la próxima temporada radiofónica y ha comenzado a trabajar en la programación que acompañará a los oyentes en 2024-25.

Jaime Cantizano estará a partir de septiembre al frente de las tardes de Onda Cero, según ha confirmado este martes Julia Otero en su programa ‘Julia en la onda’. Por su parte, la comunicadora gallega anunció que comenzará a dirigir y presentar el programa matinal de los fines de semana, franja ocupada hasta final de temporada por Cantizano. Este movimiento estratégico en la parrilla de la cadena de radio generalista de Atresmedia se produce después de que Julia mostrara a la dirección de la cadena su deseo de bajar el ritmo de trabajo. A nadie se le escapa que poner en pie un programa diario de cuatro horas requiere de mucha exigencia.

Por otro lado, la franja matinal del fin de semana es estratégica para cualquier cadena de radio, por lo que Onda Cero ha apostado por Julia, una de las mejores comunicadoras de este país, para ese desempeño.

Cantizano, contrato de larga duración

Por su parte, Jaime Cantizano, hasta ahora al frente de ‘Por fin no es lunes’ se pondrá en septiembre al frente de las tardes de Onda Cero en un movimiento que busca permitir el crecimiento del periodista jerezano. Tan es así, que ha suscrito con el Grupo de Comunicación un contrato de larga duración que, además de su programa radiofónico, le permitiría llegado el caso acometer nuevos proyectos dentro de Atresmedia.

Con este intercambio de programas, Onda Cero apuesta por una cierta renovación en su parrilla, pero sin perder el ADN que imprimen sus comunicadores. ‘Julia en la onda’ cerró 2023 como el segundo programa en audiencia de su franja, mientras que ‘Por fin no es lunes’ cerró el año siendo el segundo magacín matinal de los fines de semana. Tanto Julia Otero como Jaime Cantizano forman parte de una extraordinaria nómina de comunicadores de Onda Cero, uniendo sus voces a las de Carlos Alsina, Rafa Latorre, Edu García, Rocío Martínez o Edu Pidal, entre otros