Los cines Yelmo que proyectarán el capítulo 200 de 'La que se avecina': lista completa por provincias
El capítulo 200 de la ficción de los hermanos Caballero, 'Una ciudad sin ley, un mormón mojón y un salón a doble altura', llega a 51 cines Yelmo repartidos por toda España los días 11, 14 y 15 de noviembre
Mientras que Telecinco intenta maquillar la audiencia con el estreno ahora de la temporada 14 de 'La que se avecina', Amazon Prime Video se prepara para publicar en su catálogo de contenidos los episodios correspondientes a la temporada 16 de la ficción de los hermanos Caballero. Este estreno tendrá lugar el próximo 18 de noviembre, pero antes, durante los días 11, 14 y 15 de noviembre, los cines Yelmo emitirán en 51 salas repartidas por todo el país el capítulo 200 de 'La que se avecina', titulado 'Una ciudad sin ley, un mormón mojón y un salón a doble altura', en el que los queridos vecinos de Contubernio 49se trasladan al desierto de Tabernas de Almería para protagonizar un western moderno con Amador Rivascomo el sheriff del condado.
Sinopsis del capítulo 200 de 'La que se avecina': 'Una ciudad sin ley, un mormón mojón y un salón a doble altura'
El capítulo 200 de 'La que se avecina' llega como un homenaje delirante al wéstern clásico, trasladando el universo de Contubernio 49 al polvoriento pueblo de Mountpine View, un trasunto de Montepinar en pleno desierto. En este escenario de forajidos y duelos al amanecer, Antonio Recio se convierte en Tony Strong, un pistolero temido que siembra el caos tras eliminar al sheriff local. El inesperado vacío de poder recae en Amador, quien se ve obligado a enfrentarse a su nuevo papel con el tiempo en su contra: apenas dos horas para huir o plantar cara a la amenaza.
Mientras tanto, otros vecinos adoptan identidades reinventadas dentro de este universo alternativo, como Fina, transformada en Calamity Fine, una bandida sin escrúpulos que domina el territorio con mano de hierro. A su alrededor, la acción se desborda entre atracos, fugas de prisión, peleas de cantina y persecuciones con plantas rodadoras al viento, en un despliegue de guiños cinematográficos y humor marca de la casa. Todo apunta, sin embargo, a que esta epopeya del Oeste no es más que un sueño o fantasía de alguno de los protagonistas, retomando el espíritu del mítico episodio 100, en el que la serie rompía la cuarta pared para cuestionar su propia realidad. Rodado en el desierto de Tabernas (Almería), escenario de clásicos como 'El bueno, el feo y el malo', este capítulo conmemorativo promete ser un festín de nostalgia, parodia y pura locura "made in Montepinar".
Los 51 Cines Yelmo que emitirán el capítulo 200 de 'La que se avecina'
A Coruña
Espacio Coruña (1 cine)
Álava
Boulevard (1 cine)
Albacete
Imaginalia (1 cine)
Alicante
Puerta de Alicante
Vinalopó (2 cines)
Almería
Torrecárdenas
Roquetas (2 cines)
Asturias
Los Prados
Ocimax Gijón (2 cines)
Badajoz
Premium El Faro (1 cine)
Barcelona
Abrera
Baricentro
Premium Castelldefels
Premium San Cugat
Westfield La Maquinista (5 cines)
Cádiz
Área Sur
Premium Bahía Sur
Premium Puerta Europa (3 cines)
Cantabria
Premium Peñacastillo (1 cine)
Islas Canarias
Premium Alisios
Las Arenas
Vecindario
Fuerteventura
Meridiano
La Villa – Orotava (6 cines)
Jaén
Jaén (1 cine)
La Rioja
Berceo (1 cine)
Lugo
As Termas (1 cine)
Madrid
Ideal
Islazul
La Vaguada
Palafox Luxury
Plenilunio
Parque Corredor
Planetocio
Plaza Norte 2
Rivas Futura H2O
TresAguas (10 cines)
Málaga
Plaza Mayor
Rincón de la Victoria
Vialia Málaga (3 cines)
Navarra
Itaroa (1 cine)
Pontevedra
Travesía Vigo
Premium Vialia Vigo (2 cines)
Sevilla
Lagoh Sevilla (1 cine)
Tarragona
Parc Central (1 cine)
Valencia
Mercado de Campanar Valencia
VidaNova Parc (2 cines)
Valladolid
Premium VallSur (1 cine)
Vizcaya
Megapark
Premium Artea (2 cines)
En total, son 51 cines Yelmo los que proyectarán el episodio conmemorativo, ofreciendo a los seguidores de 'La que se avecina' la oportunidad de disfrutarlo en pantalla grande, como ya ocurriera hace casi dos décadas con 'Los Simpson'.
