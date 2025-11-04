Los cines Yelmo que proyectarán el capítulo 200 de 'La que se avecina': lista completa por provincias

Mientras que Telecinco intenta maquillar la audiencia con el estreno ahora de la temporada 14 de 'La que se avecina', Amazon Prime Video se prepara para publicar en su catálogo de contenidos los episodios correspondientes a la temporada 16 de la ficción de los hermanos Caballero. Este estreno tendrá lugar el próximo 18 de noviembre, pero antes, durante los días 11, 14 y 15 de noviembre, los cines Yelmo emitirán en 51 salas repartidas por todo el país el capítulo 200 de 'La que se avecina', titulado 'Una ciudad sin ley, un mormón mojón y un salón a doble altura', en el que los queridos vecinos de Contubernio 49se trasladan al desierto de Tabernas de Almería para protagonizar un western moderno con Amador Rivascomo el sheriff del condado.

Sinopsis del capítulo 200 de 'La que se avecina': 'Una ciudad sin ley, un mormón mojón y un salón a doble altura'

El capítulo 200 de 'La que se avecina' llega como un homenaje delirante al wéstern clásico, trasladando el universo de Contubernio 49 al polvoriento pueblo de Mountpine View, un trasunto de Montepinar en pleno desierto. En este escenario de forajidos y duelos al amanecer, Antonio Recio se convierte en Tony Strong, un pistolero temido que siembra el caos tras eliminar al sheriff local. El inesperado vacío de poder recae en Amador, quien se ve obligado a enfrentarse a su nuevo papel con el tiempo en su contra: apenas dos horas para huir o plantar cara a la amenaza.

Mientras tanto, otros vecinos adoptan identidades reinventadas dentro de este universo alternativo, como Fina, transformada en Calamity Fine, una bandida sin escrúpulos que domina el territorio con mano de hierro. A su alrededor, la acción se desborda entre atracos, fugas de prisión, peleas de cantina y persecuciones con plantas rodadoras al viento, en un despliegue de guiños cinematográficos y humor marca de la casa. Todo apunta, sin embargo, a que esta epopeya del Oeste no es más que un sueño o fantasía de alguno de los protagonistas, retomando el espíritu del mítico episodio 100, en el que la serie rompía la cuarta pared para cuestionar su propia realidad. Rodado en el desierto de Tabernas (Almería), escenario de clásicos como 'El bueno, el feo y el malo', este capítulo conmemorativo promete ser un festín de nostalgia, parodia y pura locura "made in Montepinar".

Los 51 Cines Yelmo que emitirán el capítulo 200 de 'La que se avecina'

A Coruña

Espacio Coruña (1 cine)

Álava

Boulevard (1 cine)

Albacete

Imaginalia (1 cine)

Alicante

Puerta de Alicante

Vinalopó (2 cines)

Almería

Torrecárdenas

Roquetas (2 cines)

Asturias

Los Prados

Ocimax Gijón (2 cines)

Badajoz

Premium El Faro (1 cine)

Barcelona

Abrera

Baricentro

Premium Castelldefels

Premium San Cugat

Westfield La Maquinista (5 cines)

Cádiz

Área Sur

Premium Bahía Sur

Premium Puerta Europa (3 cines)

Cantabria

Premium Peñacastillo (1 cine)

Islas Canarias

Premium Alisios

Las Arenas

Vecindario

Fuerteventura

Meridiano

La Villa – Orotava (6 cines)

Jaén

Jaén (1 cine)

La Rioja

Berceo (1 cine)

Lugo

As Termas (1 cine)

Madrid

Ideal

Islazul

La Vaguada

Palafox Luxury

Plenilunio

Parque Corredor

Planetocio

Plaza Norte 2

Rivas Futura H2O

TresAguas (10 cines)

Málaga

Plaza Mayor

Rincón de la Victoria

Vialia Málaga (3 cines)

Navarra

Itaroa (1 cine)

Pontevedra

Travesía Vigo

Premium Vialia Vigo (2 cines)

Sevilla

Lagoh Sevilla (1 cine)

Tarragona

Parc Central (1 cine)

Valencia

Mercado de Campanar Valencia

VidaNova Parc (2 cines)

Valladolid

Premium VallSur (1 cine)

Vizcaya

Megapark

Premium Artea (2 cines)

En total, son 51 cines Yelmo los que proyectarán el episodio conmemorativo, ofreciendo a los seguidores de 'La que se avecina' la oportunidad de disfrutarlo en pantalla grande, como ya ocurriera hace casi dos décadas con 'Los Simpson'.