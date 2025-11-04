Personaje Zeta y su mono naranja dejan sin palabras al comedor de 'First Dates'

Le ha durado poco a Patricia la condición de concursante más extravagante de esta temporada en 'First Dates'. Personaje Zeta dejó sin palabras al comedor del programa de citas más famoso de la televisión española. Carlos Sobera y el resto del equipo del programa de Cuatro se quedaron incrédulos cuando el joven onubense de 35 años apareció por la puerta. Vestido solo con un mono naranja que recubría todo su cuerpo y con una pizarra para comunicarse, todo indicaba que la cita de Personaje Zeta iba a ser un auténtico fracaso, pero la vida, como nuestro protagonista, nunca nos deja de sorprender.

Personaje Zeta deja sin palabras pero conquista a su cita en 'First Dates'

La cita de Pasajero Zeta en 'First Dates' fue, sin duda, una de las más singulares que se recuerdan en el restaurante del amor. Desde su llegada, vestido con un llamativo mono naranja y sin pronunciar palabra, logró dejar desconcertado a Carlos Sobera, quien intentó descifrar su identidad a base de intuición y humor. “Intuyo tu sexo”, le dijo el presentador, mientras el onubense asentía y se señalaba la entrepierna. Con gestos expresivos y una pequeña pizarra como apoyo, explicó que se comunica corporalmente y que lleva una década viviendo como Pasajero Zeta, una decisión que tomó tras sentirse rechazado por mostrarse tal y como era.

Su cita fue Gema, una profesora de primaria madrileña especializada en educación especial, que se mostró sorprendida pero también curiosa por la originalidad de su acompañante. Ambos compartían conocimiento de la lengua de signos, lo que facilitó la comunicación y generó cierta complicidad desde el primer momento. Durante la cena, Gema no pudo ocultar su asombro al ver cómo Personaje Zeta bebía el puré con pajita, pero lo tomó con humor. La velada continuó entre risas y gestos, incluso con un baile final en el reservado, que selló una conexión inesperada. A la hora de decidir, ambos coincidieron en querer verse de nuevo. Personaje Zeta aseguró haber sentido una conexión especial, y Gema confesó que se habían compenetrado muy bien, demostrando que incluso las citas más peculiares pueden acabar con un bonito principio.