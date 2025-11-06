Patricia Conde revela la surrealista oferta que recibió de una revista: "No me veo con un tanga del Real Valladolid a cuatro patas"

La presentadora de televisión Patricia Conde se ha sincerado esta semana en el podcast 'Placeres culpables' de Poco se habla junto a Xuso Jones y Ana Brito sobre una de las propuestas más indecentes e insólitas por parte de una revista, que le sugirió hacer un posado con un tanga de colores del Real Valladolid (blancos y morados) en la postura de cuatro patas.

Patricia Conde ha rememorado una de las propuestas más insólitas que recibió cuando apenas comenzaba en el mundo del espectáculo. La presentadora contó que, con solo 19 años, una revista se puso en contacto con ella para ofrecerle participar en un reportaje de “desnudos, muy cuidados”, algo que la dejó desconcertada. “Era una niña sin curvas, muy delgaducha, no era ningún pibón. Me dijeron que llevaría un bikini, pero yo solo pensaba: ¿cómo será ese bikini?”, explicó, subrayando que en ese momento nadie la asesoraba ni la guiaba profesionalmente.

Patricia Conde GTRES

Patricia Conde relató cómo los responsables de la publicación intentaron convencerla prometiéndole fama y una gran suma de dinero. “Me decían que me pondrían un conjunto deportivo, un tanga morado del Valladolid”, recordó divertida. Sin embargo, su respuesta fue firme: “Ya se me ha abierto una cojonuda, que se llama El Informal”, replicó entonces, dejando claro que no estaba dispuesta a aceptar cualquier oferta. “Esto de ponerme con un tanga del Valladolid a cuatro patas no lo veo muy claro”, sentenció, defendiendo la importancia de elegir bien las oportunidades y no cruzar todas las puertas que se abren en el camino profesional.