Gonzalo Pinillos actuará en decimocuarta posición durante la final de Eurovisión Junior 2025

Gonzalo Pinillos representará a España en la próxima edición del certamen de musical Junior de Eurovisión 2025. La canción 'Érase una vez (Once upon a time)'sonará en decimocuarto lugar.

El representante español Gonzalo Pinillos se prepara para subir al escenario del Palacio Olímpico de Tiflis con su tema 'Érase una vez (Once upon a time)', una canción que celebra la magia de la lectura y el poder de la imaginación. Su propuesta combina castellano, inglés y algunos versos en francés, reflejando una fusión cultural que conecta con el espíritu internacional de Eurovisión Junior. El tema, compuesto por Luis Ramiro, Alejandro Martínez, David Parejo y el propio Gonzalo, invita al público a soñar despierto mientras los libros cobran vida y las historias se convierten en melodías llenas de fantasía.

El joven madrileño aspira a conseguir para España su segundo micrófono de cristal, veinte años después de la mítica victoria de María Isabel con 'Antes muerta que sencilla' en 2004. Desde entonces, la delegación española ha obtenido posiciones destacadas, con actuaciones recordadas como las de Antonio José o Levi Díaz. En esta edición, España actuará en la decimocuarta posición, mientras que Malta abrirá la gala y Albania será la encargada de cerrarla. Con 18 países en competición, el próximo 13 de diciembre en La 1 de TVE y RTVE Play sabremos si Gonzalo logra conquistar de nuevo a los eurofans y devolver a España a lo más alto del podio juvenil.

Así es la letra de 'Érase una vez' (Once Upon a Time)'

Hoy apago Internet

Hoy prefiero soñar

Abro un libro y empiezo a imaginar

Que me ladra Milú

Que hablo con Peter Pan

Y que Alicia me espera…

En la isla del tesoro

Nos juntamos para contarnos

Una historia más

Una historia más

Once upon a time

I can see the colors of my dreams

I can feel a million lives on me

A million lives on me

Y cantar por cielo, tierra y mar

Más allá, yo quiero imaginar

When I read I feel

That everything is possible

Everything is possible!

“C’est ta différence, qui te rend spécial”

Veo a Isadora Moon contándole a Greg

Dice Asterix “¿Qué hacéis?”

Es la hora de cenar

Obelix y Naruto se van a enfadar



Espérame en Liliput

En Narnia, en Oz

En Neverland



I can see the colors of my…



I can see the colors of my dreams

I can feel a million lives on me

A million lives on me



Y cantar por cielo, tierra y mar

Más allá, yo quiero imaginar

When I read I feel

That everything is possible



Everything is possible

Everything is possible



When you re-e-e-ead

When you re-e-e-ead

When you re-e-e-ead

When you… (Oooh, oh)

Y cantar por cielo, tierra y mar

Más allá, yo quiero imaginar

When I read I feel

That everything is possible

Everything is possible!