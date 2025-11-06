Orden de actuación
Gonzalo Pinillos actuará en decimocuarta posición durante la final de Eurovisión Junior 2025
Malta será el país encargado de abrir la final el próximo 13 de diciembre, que se celebrará en Palacio Olímpico de Tiflis
Gonzalo Pinillos representará a España en la próxima edición del certamen de musical Junior de Eurovisión 2025. La canción 'Érase una vez (Once upon a time)'sonará en decimocuarto lugar.
Gonzalo Pinillos actuará en decimocuarto lugar
El representante español Gonzalo Pinillos se prepara para subir al escenario del Palacio Olímpico de Tiflis con su tema 'Érase una vez (Once upon a time)', una canción que celebra la magia de la lectura y el poder de la imaginación. Su propuesta combina castellano, inglés y algunos versos en francés, reflejando una fusión cultural que conecta con el espíritu internacional de Eurovisión Junior. El tema, compuesto por Luis Ramiro, Alejandro Martínez, David Parejo y el propio Gonzalo, invita al público a soñar despierto mientras los libros cobran vida y las historias se convierten en melodías llenas de fantasía.
El joven madrileño aspira a conseguir para España su segundo micrófono de cristal, veinte años después de la mítica victoria de María Isabel con 'Antes muerta que sencilla' en 2004. Desde entonces, la delegación española ha obtenido posiciones destacadas, con actuaciones recordadas como las de Antonio José o Levi Díaz. En esta edición, España actuará en la decimocuarta posición, mientras que Malta abrirá la gala y Albania será la encargada de cerrarla. Con 18 países en competición, el próximo 13 de diciembre en La 1 de TVE y RTVE Play sabremos si Gonzalo logra conquistar de nuevo a los eurofans y devolver a España a lo más alto del podio juvenil.
Así es la letra de 'Érase una vez' (Once Upon a Time)'
Hoy apago Internet
Hoy prefiero soñar
Abro un libro y empiezo a imaginar
Que me ladra Milú
Que hablo con Peter Pan
Y que Alicia me espera…
En la isla del tesoro
Nos juntamos para contarnos
Una historia más
Una historia más
Once upon a time
I can see the colors of my dreams
I can feel a million lives on me
A million lives on me
Y cantar por cielo, tierra y mar
Más allá, yo quiero imaginar
When I read I feel
That everything is possible
Everything is possible!
“C’est ta différence, qui te rend spécial”
Veo a Isadora Moon contándole a Greg
Dice Asterix “¿Qué hacéis?”
Es la hora de cenar
Obelix y Naruto se van a enfadar
Espérame en Liliput
En Narnia, en Oz
En Neverland
I can see the colors of my…
I can see the colors of my dreams
I can feel a million lives on me
A million lives on me
Y cantar por cielo, tierra y mar
Más allá, yo quiero imaginar
When I read I feel
That everything is possible
Everything is possible
Everything is possible
When you re-e-e-ead
When you re-e-e-ead
When you re-e-e-ead
When you… (Oooh, oh)
Y cantar por cielo, tierra y mar
Más allá, yo quiero imaginar
When I read I feel
That everything is possible
Everything is possible!
