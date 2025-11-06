Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025, promociona su nuevo libro 'Vera, una historia de amor' esta noche en 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' finaliza la primera semana del mes de noviembre con una visita muy especial. El escritor, guionista y colaborador de televisión Juan del Val presenta esta noche en el programa líder de la televisión española su nueva novela 'Vera, una historia de amor'. El espacio de las hormigas más famosas de la televisión en nuestro país ha sido el lugar escogido por Juan del Val para promocionar su última publicación, con la que ha sido galardonado con el mayor premio de la literatura española, el Premio Planeta (dotado de un millón de euros). 'El Hormiguero' cierra una semana fantástica con una gran charla entre dos grandes amigos, que culminará con la ya habitual tertulia de actualidad de los jueves, protagonizada además Pablo Motos y Juan del Val, por Cristina Pardo, Tamara Falcó y la esposa del escritor y presentadora de laSexta, Nuria Roca.

En 'Vera, una historia de amor', Juan del Val narra la transformación de una mujer que, tras décadas viviendo bajo las normas de la alta sociedad y el papel impuesto de esposa ejemplar, decide descubrir quién es realmente. A los 45 años, recién separada y libre por primera vez, Vera se enfrenta a deseos, dudas y emociones que había aprendido a silenciar. En ese proceso conoce a Antonio, un hombre más joven y ajeno a su mundo, cuya presencia despierta en ella la posibilidad de vivir sin etiquetas ni apariencias. Sin embargo, esa relación desafía los límites de lo establecido y desencadena una reacción peligrosa en su exmarido, un marqués incapaz de aceptar la pérdida del control. Lo que empieza como una historia de liberación y deseo pronto se convierte en un oscuro juego de poder y obsesión. Un relato de 360 páginas con las que el escritor ha conseguido conquistar a los jueces del Premio Planeta 2025.

Juan del Val en Barcelona con el Premio Planeta Joan Mateu

Juan del Val: del andamio a los grandes premios literarios y la televisión

Su carrera no ha seguido un camino tradicional: dejó los estudios a los 17 años y trabajó como peón de albañil antes de adentrarse en el mundo de la comunicación. En 2003 fundó La Boleta Producciones S.L., una empresa dedicada a la gestión cultural, la representación artística y la producción de formatos televisivos, teatrales y publicitarios. En el ámbito literario, Del Val ha desarrollado una voz propia caracterizada por su tono directo y su mirada crítica sobre las relaciones humanas y la sociedad contemporánea. Entre sus obras destacan 'Candela' (Premio Primavera 2019), 'Delparaíso' (2021) y 'Bocabesada' (2023). En 2025 alcanzó uno de los mayores reconocimientos de su carrera al ganar el Premio Planeta con 'Vera, una historia de amor', una novela que ahonda en los límites del deseo y la libertad personal. También ha coescrito junto a su esposa, la periodista y presentadora Nuria Roca, títulos como 'Para Ana (de tu muerto)' y 'Lo inevitable del amor'.

Juan del Val hablando anoche sobre el Kit Digital en 'El Hormiguero' Antena 3

Además de su faceta literaria, Juan del Val es una figura habitual en los medios de comunicación. Es colaborador del programa 'El Hormiguero', donde destaca por su franqueza y opiniones a menudo polémicas. En lo personal, ha reconocido haber pasado por distintas etapas ideológicas (desde su breve militancia en las Juventudes Comunistas hasta su desencanto con el actual panorama político). Casado con Nuria Roca desde el año 2000, con quien tiene tres hijos, combina su vida familiar con su actividad como novelista y comunicador, consolidándose como una de las voces más reconocibles del panorama cultural de nuestro país.