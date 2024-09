"Peaky Blinders" ya tiene nombre para su película: fecha de estreno, trama y actores, todo lo que sabemos

Para los fans de la serie "Peaky Blinders" cualquier pista sobre su continuación en la gran pantalla, anunciada a principios de 2024, es un oasis. Por eso recibirán con alegría más datos sobre la película, que ahora sabemos que tendrá el título de "The Immortal Man". Además sabemos la fecha posible de estreno, los actores que ya se han confirmado en su reparto y pocos detalles de la trama que tratará.

Según el periodista especializado Daniel Richtman, la cinta se estrenará en 2025. Además se ha confirmado que será el actor Cillian Murphy como el icónico Tommy Shelby, líder del clan Shelby. Según las últimas informaciones reveladas, además de Murphy, se unirán al elenco actores como Barry Keoghan y Rebecca Ferguson, aunque los detalles sobre sus papeles se mantienen en secreto. También han saltado las incorporaciones de Tim Roth y Jay Lycurgo, según "Deadline". La película será dirigida por Tom Harper, quien ya trabajó en episodios de la primera temporada de la serie, basándose en un guion de Steven Knight, creador de la serie.

Steven Knight describió la película como un "capítulo explosivo" en la historia de "Peaky Blinders". Aunque no se conocen muchos detalles sobre la trama, se sabe que el filme explorará la vida de los personajes en medio de la Segunda Guerra Mundial. Knight mencionó que la cinta será una continuación de lo visto en la serie, brindando a los fanáticos una conclusión épica a la historia de Tommy Shelby. El último episodio de la serie nos dejó con Tommy alejándose a caballo, y la película promete continuar esa narrativa. El creador Steven Knight confirmó recientemente en la Convención RTS de Londres que la película está "ambientada en la Segunda Guerra Mundial y es realmente buena"

Barry Keoghan, conocido por su actuación en "The Banshees of Inisherin", también formará parte del proyecto, y ha expresado su emoción: "Soy un gran fan de la serie, y trabajar junto a Cillian Murphy es un sueño hecho realidad. La película será épica", dijo Keoghan a "IndieWire". La filmación de "The Immortal Man" está programada para comenzar entre octubre y diciembre de 2024 en Liverpool y Birmingham. Aunque aún no hay una fecha exacta para su estreno, se espera que llegue a Netflix en 2025, en colaboración con BBC Film.