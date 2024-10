El informativo de Carlos Franganillo alcanza mínimos datos de audiencia

La temporada televisiva ha comenzado con malos resultados para 'Informativos Telecinco', especialmente en la edición nocturna que dirige Carlos Franganillo. Septiembre ha sido un mes crítico, registrando uno de los peores resultados en audiencia de la historia de los informativos de la cadena. A pesar de la gran apuesta de Mediaset por revolucionar sus noticiarios, el proyecto no ha logrado consolidarse ni atraer a la audiencia esperada.

Con el cierre de septiembre, los datos hablan por sí mismos. 'Informativos Telecinco', con una cuota media de share del 9,7%, ha registrado uno de sus peores meses. En la edición nocturna de lunes a viernes, conducida por Franganillo, el share ha sido aún más bajo, alcanzando solo un 9,1% y 939.000 espectadores. Estos números sitúan al informativo en tercera posición, lejos de sus competidores directos. El liderazgo indiscutible en la franja nocturna sigue en manos de 'Antena 3 Noticias 2', que domina todas las noches de emisión. Aunque el 'Telediario 2' de La 1, conducido por Marta Carazo, ha cedido en dos ocasiones el segundo puesto a 'Informativos Telecinco' durante septiembre, la tendencia general es clara: Telecinco no ha conseguido convertirse en un rival a la altura en esta franja.

Una de las razones del "éxito" de La 1 en esta franja horaria es el impulso del programa de David Broncano, que precede al 'Telediario 2'. Este programa, el segundo más visto de la televisión por detrás de 'El Hormiguero', genera un efecto arrastre que favorece los datos de audiencia del noticiario de La 1. En contraste, 'Informativos Telecinco' no cuenta con un programa previo que atraiga a la misma cantidad de espectadores, lo que agrava su dificultad para mantenerse competitivo.

Leticia Iglesias, David Cantero y José Ribagorda en 'Informativos Telecinco' Mediaset

Desde el inicio de la nueva apuesta informativa de Mediaset en enero, la edición nocturna de Telecinco ha mostrado dificultades para estabilizarse. Aunque en algunos meses logró posicionarse por encima de La 1, no ha logrado mantener una continuidad ni el respaldo de la audiencia. La inestabilidad en los despachos de Mediaset tampoco ha ayudado a mejorar la situación. Tras la salida de Paolo Vasile, el nuevo presidente Borja Prado impulsó una línea editorial más orientada hacia la derecha, lo que se reflejó en el nombramiento de Pilar García de la Granja como subdirectora de informativos. Con la llegada de Carlos Franganillo y nuevos proyectos, Mediaset intentó dar un giro a sus informativos, incluyendo un nuevo decorado y propuestas frescas. Sin embargo, los cambios no han sido suficientes para revertir los malos resultados. Asimismo, la reciente incorporación de María Casado para los informativos de fin de semana y la salida de rostros veteranos como José Ribagorda, aún no han dado los frutos esperados.