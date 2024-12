Personajes televisivos que nos dejaron en 2024

Como todos los años, tras el paso de los 365 días hay una trama triste en la que decenas de profesionales del entretenimiento y la comunicación desaparecen de nuestras vidas. Algunos son más llamativos que otros y siempre priman los presentadores, periodistas y empresarios de renombre, pero el número aumenta con actores secundarios y jóvenes intérpretes con pocos proyectos a sus espaldas. LA RAZÓN recopila los fallecidos más importantes en el sector durante 2024.

El primero que reseñamos, por haber fallecido el 3 de enero fue el cómico, actor y presentador. El humorista, cuyo nombre completo era Francisco Rodríguez Iglesias, que alcanzó una gran popularidad en los años 80 por sus apariciones en un montón de películas y programas de televisión, se marchó a los 76 años y dejó tras de sí muchos proyectos conocidos como su participación en el programa de TVE "Un, dos, tres", "Este es mi barrio" (1996-1997), "Manos a la obra", "El botones sacarino", "Paraíso" y "Flor de mayo", así como en decenas de galas de la televisión pública y espacios como "Querida Concha", "Risas y estrellas", "Arévalo y Cía.", "En la tuya o en la mía" o "La granja".

Hablando del "Un, dos, tres", el 13 de octubre nos dejaba huérfanos la gran Mayra Gómez Kemp. La actriz, cantante y presentadora de radio y televisión se hizo conocida en nuestro país por haber sido una de las más carismáticas conductoras del famoso concurso de TVE "Un, dos, tres...", creado por Chicho Ibáñez Serrador. Fue en 1978 cuando empezó a dedicarse a ser presentadora en el programa "625 líneas", donde consiguió ganar su primer premio TP de Oro como presentadora. En los años 80 sus apariciones televisivas se multiplican. Presentó el espacio "Ding-Dong" o al frente del Festival de Benidorm de 1980. Después se encargaría junto con otros presentadores del programa infantil "Sabadabada". Fué la encargada de presentar en 1989 la primera retransmisión en directo de una privada, las campanadas desde la Puerta del Sol para recibir 1990, en las emisiones en pruebas de este canal y también encargada de presentar "La ruleta de la fortuna". Tras esto trabajaría en autonómicas donde seguiría con su éxito en el programa "Luna de miel". Desde 1992 sus apariciones televisivas se van espaciando con apariciones en Canal 7 de Madrid y el programa médico "El ritmo de la vida" y "Tomates y pimientos", el último programa que acometió como presentadora.

El 19 de Febrero fallecía Alejandro Echevarría, empresario que fue presidente de Mediaset España, presidente de UTECA y miembro del Consejo de Administración de Antena 3 TV. Hecho para la comunicación, enseguida se asoció al Grupo Correo Español-El Pueblo Vasco como adjunto a la gerencia y consejero desde 1967. Pero antes estuvo vinculado durante años a una empresa vitoriana dedicada a componentes de automoción, y otros diez como responsable comercial hasta ser nombrado director general de la empresa de electrodomésticos Sagardui. Fue el encargado de la modernización del grupo de la familia Ybarra, renombrado como Grupo Correo (ahora Vocento) desde su posición de consejero delegado en 1980, ahondando en un plan de renovación tecnológico y editorial. Fruto de su gestión es la incorporación a la compañía de «El Norte de Castilla», «Diario Sur», «El Diario Montañés» y «Las Provincias». En 1996 accedió al consejo de administración de Mediaset España representando los intereses del Grupo Correo, que había entrado en el accionariado de lo que entonces se llamaba Gestevisión-Telecinco. Tras la salida de este conglomerado del accionariado de la compañía, mantuvo la condición de presidente de Mediaset como consejero independiente. Hasta 2022 ostentó la presidencia del grupo, y hasta su muerte fue presidente de honor del mismo y consejero de los diarios «El Correo», «El Diario Montañés» y «Diario Vasco», y las empresas Endesa, Willis, CVNE o Consulnor.

La periodista Núria Gispert murió a los 66 años el 12 de octubre de este año a causa de un tumor que le fue diagnosticado tras las vacaciones de verano. Según explicó su compañero Antonio Manfredi, Nuria estaba a punto de jubilarse: "Se jubilaba el 18 de noviembre, al cumplir 67 años". Gispert trabajó en periódicos, revistas y en la radio. Presentó 'La tarde' y 'Buscados con cargo' en Televisión Española. Por otra parte, Gispert no solo se limitó a la televisión pública nacional, sino que también desarrolló parte de su carrera en otros medios, como TV3 y Canal Sur. En la televisión autonómica andaluza, trabajó como corresponsal desde Cataluña, cubriendo la información que se generaba en esa región para el público andaluz.

Si una muerte nos conmocionó en este 2'24 fue la de la famosa actriz Shannen Doherty a los 53 años. “Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio perdió la batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad”, dijo su publicista, Leslie Sloane. Shannen María Doherty nació en Memphis, Tennesse el 12 de abril de 1971, hija de la dueña de un salón de belleza y de un asesor de hipotecas. Con 10 alos apareció por primera vez en la pequeña pantalla en un pequeño papel en la teleserie "Padre Murphy". Un año más tarde, en 982, se estrenó en cine interpretando el papel de BlueBird en "Night Shift". Rápidamente fue contratada para varios papeles y destacaría como Jenny Wilder en la serie "La casa de la pradera" (1982-1983), junto a la estrella Michael Landon. Este éxito le llevaría a interpretar el mismo personaje en varias películas para televisión, sobre la misma idea: "Little House: The Last Farewell y Little House: Bless All the Dear Children". Doherty saltó a la fama en 1990 como la morena de rostro fresco Brenda Walsh en “Beverly Hills, 90210”, en España "Sensación de vivir" de Fox. Junto con su hermano gemelo Brandon, interpretado por Jason Priestly, y el resto del elenco, Luke Perry y Jennie Garth, entre otros. Más tarde también triunfaría en la serie "Embrujadas", junto a Holly Marie Combs (Piper) y Alyssa Milano (Phoebe), durante tres temporadas en el papel de Prue Halliwell.

El doctor Bartolomé Beltrán fallecía en Madrid a los 74 años el 17 de febrero a causa de una insuficiencia renal. El doctor Beltrán se convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión por la divulgación de asuntos sanitarios a través de diferentes programas de éxito. Fue pionero junto a Ramón Sánchez Ocaña en la divulgación de asuntos sanitarios a través de diferentes programas de éxito, tanto en radio como televisión y marcó un antes y un después en este tipo de formatos que más tarde otros replicaron, es sin duda, el profesional durante más años y con mayor esmero supo divulgar desde la radio y la televisión las cuestiones que afectan a nuestra salud. Licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid y especialista en ginecología por la Facultad Universidad Complutense de Madrid, fue en 1982 puso cuando puso en marcha "La salud es lo que importa" en Antena 3 Radio. Este programa más tarde se emitiría en la Cadena Ser para después hacerlo en Onda Cero. Sus emisiones siempre fueron un éxito. Además, como empresario audiovisual, el doctor Beltrán formó también parte del equipo fundador de Antena 3 TV cuando comenzaron a emitir las cadenas privadas. En esta casa se emitieron diversos formatos como "Viva la salud", "Viva la vida" y "En buenas manos". Además, también era el director de Prevención y Servicios Médicos de Atresmedia.

La periodista que relató la Transición Victoria Prego ha fallecido en la madrugada del 1 de mayo a los 75 años. La veterana trabajaba actualmente de adjunta al director en el medio digital "El Independiente", el cual ha adelantado la noticia. La Asociación de la Prensa de Madrid, la cual presidió durante cuatro años, ha confirmado la noticia. Nacida en Madrid en 1948, Victoria Prego estudió Ciencias Políticas y Periodismo. Comenzó su carrera profesional en medios como los diarios "El Alcázar" e "Informaciones", así como en la "Agencia Efe". En 1974, ingresó a Televisión Española como redactora de Internacional, donde destacó por su compromiso y profesionalismo. Durante su tiempo en TVE, ocupó la corresponsalía en Londres entre 1977 y 1979. En 1984, Prego incursionó en la radio, asumiendo la dirección del 'Diario Hablado' de las 14 horas en Radio Nacional de España. Su versatilidad y experiencia le permitieron adaptarse con éxito a diferentes medios de comunicación, demostrando un talento excepcional tanto en televisión como en radio.

José Lifante, actor con una maratoniana carrera como secundario, falleció en Madrid el pasado 16 de enero a los 80 años víctima de una trombosis. Lifante trabajó con directores como Luis García Berlanga, Pilar Miró, Jorge Grau o Eloy de la Iglesia y se volvió popular gracias a series y programas de televisión que van desde "La bola de cristal" a "Cuéntame".

El actor José Antonio de la Torre Delgado, conocido artísticamente como José de la Torre, falleció el 6 de diciembre a los 37 años de edad, tras una enfermedad que le fue diagnosticada hace unos meses. El actor cordobés fue conocido por su participación en series como "Toy Boy", "Amar es para siempre" y "Vis a vis: El oasis".

El actor Hudson Joseph Meek conocido por su papel como la versión infantil del protagonista en la película "Baby Driver" (2017), ha fallecido el pasado 21 de diciembre a los 16 años. Hudson Meek inició su carrera en el cine y la televisión con tan solo 8 años, debutando en "The Santa Con" (2014). Su papel más destacado fue en "Baby Driver", la película de acción dirigida por Edgar Wright, donde interpretó al joven Baby, encarnado en su versión adulta por Ansel Elgort. Asimismo, participó en series como "MacGyver", "Legacies", "Found" y "Genius", así como en la serie animada infantil "Badanamu Cadets". Este mismo año había vuelto al cine con su última película, "The School Duel".

Chuck Woolery, el presentador de 'La rueda de la fortuna', el programa original en el que se basa 'La ruleta de la suerte' en Antena 3, murió con 83 años el 23 de noviembre.

La actriz de 'Verano azul' Elisa Montés murió a los 89 años en octubre, según informó la Unión de Actores y Actrices. Nacida en Granada el 15 de diciembre de 1934, Elisa Montés era hermana de otras dos grandes actrices ya fallecidas, Emma Penella (1930-2007) y Terele Pávez (1939-2017). Casada con el actor y director Antonio Ozores, fallecido en 2010, ambos fueron padres de la también actriz Emma Ozores. ntre sus trabajos cinematográficos más recordados se encuentran películas como "Las últimas banderas" (1971), "Ambiciosa" (1961) y varios spaghetti westerns de los años 60, como "Adiós, Texas" (1966) y "Siete dólares al rojo" (1966). El gran éxito mediático de Elisa Montés llegó en los años 80, cuando interpretó a Carmen, la madre de Bea y Tito en la icónica serie "Verano azul" (1981). Esta producción se convirtió en un fenómeno generacional, dejando una huella imborrable en la cultura popular española.

La periodista de la cadena SER Sara Vítores, coordinadora del magazine del programa ‘Hoy por Hoy’, murió a los 52 años el pasado septiembre. Nacida en Ávila, se licenció en periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca y empezó a trabajar en Radio 3, de Radio Nacional de España (RNE). En 2006, se incorporó a la SER en Radio Madrid. Durante su trayectoria en esta cadena, formó parte de los equipos de 'A vivir que son dos días' y 'Hora 2'5 hasta que desde 2019 se hizo cargo de la coordinación del magazine de 'Hoy por Hoy'.

El legendario comunicador Jimmy Giménez-Arnau falleció en septiembre a los 80 años. Nació el 14 de septiembre de 1943 y era hijo del diplomático y escritor José Antonio Giménez-Arnau y de María Inés Puente García-Arnaiz. Se licenció en Derecho y Periodismo y ha sido uno de los tertulianos más carismáticos y controvertidos de los últimos años del mundo de la televisión. Pilar fundamental de la crónica social, el currículum de Giménez-Arnau se extiende no sólo a medios de prensa escrita, sino también a muchos de los programas más icónicos de la televisión, como 'Tómbola', 'Abierto al anochecer', 'DEC', 'La noria' o más recientemente 'Sálvame' y su versión nocturna, el 'Deluxe'. De hecho, poco se sabía de él desde que se cancelara el formato en el verano de 2023, aunque siempre ha sido una de las caras más reconocibles de la televisión.

El actor Paul Teal murió a la edad de 35 años siete meses después de ser diagnosticado con cáncer neuroendocrino de páncreas en estadio 4 en abril, dijo a TMZ. Teal es conocido por interpretar a Josh en la séptima temporada de 'One Tree Hill'. Sus otros créditos televisivos incluyen' Good Behavior', 'Shots Fired', 'Dynasty', 'The Walking Dead: World Beyond', 'Outer Banks', 'American Rust', 'The Staircase' y 'George & Tammy'.

El actor surcoreano Song Jae-lim fue hallado muerto en su domicilio de Seúl. Tenía 39 años. Debutó en la película de 2009 "'Actrices'. Su popularidad aumentó gracias a su papel de guerrero leal al rey en el drama de 2012 'Moon Embracing the Sun', en el que apareció en 20 episodios. Más tarde ganó más popularidad al aparecer en el reality show de 2014 'We Got Married'. Apareció en 38 episodios.

La actriz Teri Garr, conocida por interpretar a la madre de Phoebe (Lisa Kudrow) en la serie 'Friends', falleció el 29 de octubre "rodeada de su familia", tal y como ha comunicado su representante. Fue en 2002 cuando la nominada al Oscar por la película 'Tootsie' y conocida por su papel en 'El jovencito Frankestein' desveló en una entrevista que sufría este enfermedad.

El actor estadounidense David Soul moría a los 80 años de edad el 5 de enero de 2024. Su nombre real era David Richard Solberg, aunque artísticamente siempre se le conoció por David Soul. Nacido en Chicago en 1943, su padre, el doctor Richard Solberg, profesor de historia y ciencias políticas y ministro ordenado, los trasladó a Berlín, donde fue asesor de asuntos religiosos de la alta comisión de Estados Unidos. Comenzó a intervenir en el espacio "The Merv Griffin Show" en 1967, en el que demostraba sus dotes de cantante enfundado con un pasamontañas: Me llamo David Soul, y quiero ser conocido por mi música", decía. Soul, como el detective Ken "Hutch" Hutchinson, protagonizó junto a Paul Michael Glaser, en el papel del detective Dave Starsky, en la serie de culto de la televisión estadounidense de los años 70, también era conocido por sus papeles en "Here Come The Brides", "Magnum Force", " Mi bella genio", "Star Trek: la serie original", "Gunsmoke", "Calles de San Francisco" y "The Yellow Rose". Ambos actores hicieron un gracioso cameo en la película de 2004 del mismo nombre que la serie con Ben Stiller como Starsky y Owen Wilson como Hutch.

El presentador y colaborador de Canal Sur Eduardo Bandera fallecía en la madrugada del 7 de septiembre a los 54 años de forma completamente repentina.

El actor Obi Ndefo murió a los 51 años. Su vida había sufrido un cambio radical en los últimos años, cuando se volcó en el activismo y en su propia recuperación tras perder las dos piernas en un atropello por parte de un conductor que dio positivo en alcoholemia. El actor participó en varias series de televisión, entre ellas 'El Ala Oeste de la Casa Blanca', 'Star Trek: Voyager', 'Stargate SG-1' y 'The Jamie Foxx Show'. Pero el éxito le llegó tras participar en "Dawson Crece" entre 1998 a 2002, donde interpretó al personaje de Bodie Wells.

La influencer y actriz, Sarah Danser murió en un grave accidente de coche en en Kahala, Hawái. La protagonista de 'Aventura en pelotas' tenía 34 años.

Ron Ely, veterano actor de televisión más conocido por su papel en la serie de los años sesenta 'Tarzán', falleció el 29 de septiembre en casa de una de sus hijas, cerca de Santa Bárbara, California. Tenía 86 años. Se hizo un nombre a principios de la década de 1960 como actor secundario de confianza en populares series de televisión como 'Father Knows Best', 'How to Marry a Millionaire' y 'The Many Loves of Dobie Gillis' antes de conseguir el papel protagonista en 'Tarzán' en 1966.

El actor de 'Los vigilantes de la playa', Michael Newman, murió en octubre después de que se le diagnosticara la enfermedad de Parkinson en 2006. Tenía 67 años. Newman se convirtió en un rostro familiar para los fans de "Los vigilantes de la playa" durante los años 90, donde interpretaba a uno de los salvavidas. A diferencia del resto del elenco, él era realmente un socorrista en la vida real. Participó en más de 150 episodios de la serie, siendo uno de los actores más prolíficos del show, solo superado por David Hasselhoff.

El domingo 18 de febrero fallecía el periodista Fernando Blas González Delgado, conocido por todos en el medio simplemente como Fernando Delgado, a los 77 años. Nacido el 1 de febrero de 1947 en Santa Cruz de Tenerife, decidió mudarse a Madrid y graduarse en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense. En 1995, ganó el Premio Planeta con su obra "La mirada del otro", y en el año 2015, recibió el Premio Azorín, un galardón obtenido gracias a "Sus ojos en mí". Por otro lado, Con su primera novela obtuvo el Premio Benito Pérez Armas; con la segunda, el Pérez Galdós. Fue jefe de programas de Radio Exterior de España, director de Radio 3 y de Radio Nacional de España; consejero de Administración de RTVE, presentador y coordinador de los Telediarios del fin de semana de TVE y director del programa A vivir, que son dos días, en la Cadena SER. También fue director general de Tele Expo en la Exposición Universal de Sevilla.

Otros nombres de este sector fallecidos son: El popular presentador Frank Fritz (58 años), Eduardo Xol (58), Juanma García (44), Julián Ortega (41), Carlos Ferrando (76), Charles Cyphers (85), Xabier Deive (54), Enric Sopena (79), María Renée Núñez (34), Johnny Wactor (37), Álvaro López Sánchez (36), Ian Gelder (74), Itxaso Mardones (45), Bruce Kessler (88), Chance Perdomo (27), Ron Harper (91), Nick Sheridan (32), Kenneth Mitchell (49), Conrad Chase (58), David Gail (58), Alec Musser (50).