Prime Video prende la mecha final de “Culpa nuestra”: Noah y Nick no han dicho su última palabra

Las historias que se empeñan en arder incluso cuando ya todo parece cenizas son, probablemente, las más difíciles de olvidar. Y eso lo saben bien Nick y Noah, protagonistas de “Culpa nuestra”, la película con la que Prime Video pone punto final a la exitosa trilogía basada en los libros de Mercedes Ron. El teaser, que ya puede verse, anuncia una cuenta atrás que viene con todo: reencuentros, heridas abiertas, pasados sin cerrar y un rencor que no se deja domesticar fácilmente.

Después de “Culpa mía” y “Culpa tuya”, la saga cierra su ciclo este octubre con un estreno global en más de 240 países, consolidando su lugar entre los fenómenos juveniles más sonados de la plataforma. El regreso de Nicole Wallace y Gabriel Guevara en los papeles de Noah y Nick pone el broche emocional a una historia que se construyó a base de tensión romántica, obstáculos familiares y un vínculo tan imposible como inevitable. La boda de Jenna y Lion funciona como catalizador: será ahí donde ambos se reencuentren, tiempo después de su ruptura, y donde las brasas que creían apagadas empiecen a respirar de nuevo.

Pero no todo se resuelve con una mirada ni con los recuerdos. Noah ha emprendido su vida laboral, mientras Nick carga con el peso de las empresas familiares. En medio de ese cruce de destinos, las emociones aún no resueltas exigen atención, y el dilema se presenta en forma de una pregunta sin respuesta fácil: ¿puede el amor sobrevivir al orgullo y al dolor?

El reparto mantiene su núcleo reconocible y suma algunas caras nuevas. A Wallace y Guevara los acompañan de nuevo Marta Hazas, Iván Sánchez, Victor Varona, Eva Ruiz, Goya Toledo, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade y Felipe Londoño. La novedad principal viene con la incorporación de Fran Morcillo (La casa de papel), que da vida a Simon, una figura que apunta a agitar lo ya revuelto.

Domingo González repite como director y también firma el guion junto a Sofía Cuenca. La producción vuelve a estar en manos de Pokeepsie Films, con Álex de la Iglesia y Carolina Bang al frente. El tono se mantiene fiel a los anteriores capítulos: pasiones intensas, enfrentamientos que no evitan el dramatismo, y una mirada muy millennial a las relaciones marcadas por los errores, las decisiones impulsivas y la necesidad de entender que crecer también es aprender a soltar.

Prime Video ha sabido exprimir al máximo el filón narrativo y emocional de la saga, cuyo éxito internacional (especialmente en el caso de “Culpa tuya”, que se convirtió en la película original internacional más vista en su estreno en la plataforma) ha sido innegable. La apuesta por el formato película, en lugar de serie, ha permitido condensar el viaje emocional en capítulos breves, intensos y de ritmo ágil, pensados para un público joven que valora tanto el drama como el dinamismo.

A modo de guiño promocional, Prime Video ya ha comenzado a calentar motores, y no solo con el teaser. Aunque no se ha hecho pública aún una campaña específica, todo apunta a que el cierre de la trilogía vendrá acompañado de acciones con la misma energía que sus entregas anteriores. Porque si algo ha demostrado “Culpa nuestra”, incluso antes de llegar a pantallas, es que su historia no termina cuando se rompe una pareja… sino cuando se resuelve lo que se calló.