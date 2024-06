Gabriel Guevara, una estrella internacional para atresplayer

A Gabriel Guevara no le es extraña la popularidad, la ha vivido de cuna, pero su propio éxito le ha llegado casi de golpe. Con varios proyectos ya a sus espaldas, al joven actor de 23 años le cambió la vida la película "Culpa Mía", de Prime Video. Su fama creció como la espuma a nivel internacional y ahora es uno de los rostros más codiciados del panorama con más de 6 millones de seguidores en redes sociales y un acérrimo club de adeptos a sus publicaciones.

El actor ahora elige muy bien sus proyectos y ya tiene su próximo guion sobre la mesa: "Mar Afuera", la nueva serie original de atresplayer. Guevaratiene mucho en común con esta ficción, pues se trata de la adaptación de la producción italiana "Mare Fuori", un fenómeno inesperado que logró traspasar fronteras y que hizo inmensamente conocidos a su joven elenco. La serie narra la historia de los jóvenes internos en un centro de menores que tendrán que hacer frente a un peligroso entorno lleno de amenazas

A pesar de esta fama y de controlar tan bien el lenguaje de los nuevos entornos digitales, Gabriel Guevara no es muy dado a prodigarse por los medios de comunicación. Por eso resulta todo un privilegio que haya decidido charlar con LA RAZÓN antes de embarcarse en este nuevo proyecto.

Gabriel, supongo que viniendo de un hogar de artistas, era difícil elegir otro camino.

Sí, como todo el mundo, siempre admiras muchísimo a tus padres, pero es verdad que ambos me han enseñado muchísimo de cada oficio y, sinceramente ¡encantado de la vida! Desde que era muy pequeño empecé en el Teatro Real de Madrid haciendo figuración con mi padre, que fue quien me metió un poco en el mundillo. Luego todo ha ido muy rodado, las obras de teatro, casting para series, publicidad y luego, bueno, me adentré en el mundo de la interpretación y del cine. Todo ha fluido de forma muy natural.

¿Nunca sintió curiosidad por otra profesión?

Bueno, me gustan mucho los deportes de riesgo y cuando surge la ocasión de practicarlos, pues lo intento. Pero, luego me gusta mucho bailar. Mi padre, al ser coreógrafo, siempre me lo ha inculcado también. Desde pequeño bailo como Michael Jackson y hacía mis propios shows en casa [risas].

O sea que no, que iba a ser actor de todas, todas.

[Risas] Creo que sí, supongo que lo llevaba dentro. Lo bonito es que todo ha sido vocacional, me gusta de verdad y los papeles que he ido consiguiendo han sido fruto de un trabajo anterior. Ha sido un crecimiento muy orgánico. En un principio eran mis padres los que me buscaban los castings y ahora es mi representante Amparo Martín de Brosson Talent la que no para de buscarme oportunidades. Una vez ya en las pruebas, ha sido el aprendizaje lo que me ha ido dando más sitio.

“Hit”, “Skam España”, “Bosé” y muchas otras. Ha sido una carrera prolífica y meteórica.

Bueno, yo creo que de cada producción he aprendido una cosa distinta, pero sobre todo en el día a día, en la rutina de trabajar, en ser profesional. Cada personaje me enseña. Todo es un proceso, la experiencia que vas adquiriendo, la técnica que aprendes y cómo la vuelves tuya, el hecho de caerse y levantarse y volver a caer, para levantarse nuevamente, mejorando cada vez más y perdiendo la vergüenza para seguir rompiendo barreras y enfrentar nuevos retos.

¿Cómo fue hacer de Nacho Duato?

Me gustó mucho porque fue más bien como un reto personal, en lo artístico y en la danza, sobre todo. Tenía muchísimas ganas de hacer este personaje porque representaba un desafío importante, se trataba de alguien que ya conocía todo el mundo, había una referencia, y eso ya daba un poco de miedo porque me obligaba a estar a la altura del personaje, habría que currárselo y hacerlo muy bien. Lo disfruté por eso, a pesar de que estamos hablando de un personaje súper estricto y exigente con su profesión, el ballet clásico, y yo, a pesar de tener un padre bailarín, jamás tomé clases de ballet porque nunca me sentí cómodo y sé lo duro que es.

Más agradecido estará con su experiencia en "Culpa Mía", la película que le llevó al éxito.

Por supuesto. No me imaginaba que iba a ser tan emocionante, ni el impacto que iba a tener. Ha sido toda una experiencia y una aventura en todos los aspectos. No sé describirlo muy bien, había una energía tan especial con los actores, los directores, los fans, que siento que nunca había recibido un amor así, tan fiel y tan fuerte. Es cierto que pudo cambiar quizá la popularidad o el alcance que pueda tener mi imagen, pero yo no he cambiado.

¿Es diferente el éxito que ahora experimenta al que vivió de sus padres en casa?

Sí, es muy diferente. Quizá la popularidad de mis padres era más invasiva, ellos, a lo mejor, fueron más permisivos con su privacidad. A mí me han respetado mucho, hay una especie de línea de exposición que no se ha cruzado y eso me gusta. Por lo demás, no me molesta que me paren por la calle para hacerme una foto o lo que sea, estoy muy agradecido con toda la gente, porque siento que me respetan y valoran mi trabajo, lo que me motiva a seguir esa misma línea de esfuerzo.

¿Prefiere el contacto directo con el público a través de las redes sociales que a través de los medios de comunicación?

Digamos que me gusta llevar las redes de un modo más personal, creo que el contacto es más directo. Y con la prensa es verdad que me cuesta, quizás porque siento que estoy más expuesto y no quiero que se pierda ese punto de privacidad, pero no deja de ser parte de mi trabajo y a veces consigo sentirme cómodo. Creo que es una especie de “traumita” que me quedó de pequeño en casa.

Y resulta que, ahora que es una estrella, le vemos de nuevo en papeles secundarios, como en “Red Flags”. ¿Cómo es eso?

Es que todo fue sorpresivo, aunque para mí no hay un trabajo menos importante que otro. Te explico. Después de haber hecho "Culpa Mía" no he parado de trabajar y he estado en varios proyectos, en algunos como protagonista, en otros no. Yo siempre estoy por la labor de trabajar y de seguir grabando, porque es lo que más me gusta. No me considero que esté vivo, si no estuviera trabajando, esto es mi vida y es lo que lo que me mueve a seguir todos los días. Si te soy sincero, no me seducen las alfombras rojas, ni los lujos ni el glamour que envuelve la profesión cuando se llega al más alto nivel. Son cosas que no me llaman, yo lo que quiero es actuar, tener mi propio método y hacerlo bien.

¿Qué nos puede contar de "Mar Afuera", la producción de Atresmedia que está protagonizando?

Estoy muy contento porque lo que me llamaba la atención de este proyecto es que el arco de personaje es realmente sorprendente. Todas las etapas por las que pasa son bastante impactantes y los cambios que van generando en él son muy interesantes. Por ejemplo, me llamaba la atención el viaje psicológico de estar en prisión siendo inocente y encontrar el punto donde pueda meterle un poquito de mí al personaje, que es un matiz que me gusta introducir. Además, quería cambiar un poco de rol, porque llevaba un tiempo tenido el mismo personaje de “malote guaperas de instituto que se lleva todas las chicas y luego resulta que es un capullo” y no me gustaba. En “Mar Afuera” no sabes muy bien por dónde iban los tiros. En un principio parece bueno, pero luego igual no lo es tanto, o igual sí, no se sabe. Y quería jugar un poco eso, que no se esperen nada de Álvaro, porque es impredecible.

Con la proyección que está teniendo, ¿se ve pronto en Hollywood?

¡Uf! Es que pensar en eso da mucho vértigo, aunque te mentiría si te digo que no lo he visualizado desde pequeño. Si se da la oportunidad, genial, pero también estoy encantado con los proyectos que están surgiendo en España.