Prime Video sorprende a RTVE y se adelanta con el estreno de "Sin gluten"

A veces, las ficciones también tienen su propia batalla por el protagonismo. Y esta vez, Prime Video le ha ganado la partida a RTVE. Mientras la cadena pública lleva semanas promocionando "Sin gluten" como uno de sus próximos grandes estrenos, la plataforma de streaming ha decidido adelantarse y ponerle fecha oficial de lanzamiento: el próximo viernes 10 de octubre.

El movimiento ha pillado a contrapié a RTVE, que anunció el rodaje a mediados de junio, presentó el primer tráiler en agosto y llevó la serie al FesTVal de Vitoria en septiembre. Todo apuntaba a un estreno inminente en La 1. Pero, aunque los anuncios siguen emitiéndose con el habitual "muy pronto", Prime Videoha sido más rápida y menos ceremoniosa: la serie llegará directamente a su catálogo sin esperar a nadie.

"Sin gluten" es una comedia con tintes sociales que se desarrolla en una escuela de cocina. Su creadora, Araceli Álvarez de Sotomayor, junto a Javier Aguayo y Germán Aparicio, firma una historia de redención, diversidad y segundas oportunidades. Diego Martín da vida a Ricardo, un chef con problemas de alcohol que, tras perderlo todo, vuelve al lugar donde empezó... pero esta vez como profesor.

El reparto, lleno de rostros conocidos y jóvenes talentos, lo completan Alicia Rubio, Antonio Resines, Adam Jezierski, Iñaki Ardanaz y Teresa Cuesta, con la colaboración especial de Marta Fernández Muro y Fernando Tejero. A ellos se suman nuevos nombres como Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón, Daniel Triana y Tadeo Masó. Una mezcla explosiva de experiencia y frescura, como la cocina que pretende enseñar Ricardo.

En un contexto donde las ventanas de exhibición suelen estar bien reguladas, RTVE tenía prioridad para estrenar la serie. Pero al no haber fijado una fecha concreta, Prime Video ha aprovechado el hueco legal y ha optado por dar el primer paso. A no ser que La 1 programe un estreno de última hora en alguno de los pocos huecos disponibles del prime time, todo indica que la audiencia conocerá antes esta historia a través del streaming.

Este inesperado giro deja una reflexión en el aire: ¿de qué sirve una campaña de promoción si otra plataforma puede adelantarte por la derecha? En el universo cambiante de la distribución audiovisual, los plazos ya no son lo que eran. "Sin gluten" aún no se ha servido en La 1, pero Prime Video ya ha encendido los fogones.