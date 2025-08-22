RTVE promociona 'Sin Gluten', su nueva comedia con Diego Martín y Fernando Tejero

Ante el inminente comienzo de la nueva temporada televisiva, las cadenas de televisión se apresuran para organizar la programación y promocionar las que serán sus nuevas apuestas para la parrilla. Es el caso de RTVE, que está promoviendo los formatos que llegarán o volverán próximamente a su prime time: 'Late Xou', 'Hasta el fin del mundo' o 'MasterChef Celebrity 10'.

El último de ellos es la ficción 'Sin Gluten', una comedia protagonizada por Diego Martín, conocido por sus papeles en 'Aquí no hay quien viva' o 'Velvet'. La ficción aborda con humor temas como la redención, la inclusión social y las segundas oportunidades.

La cadena pública ha compartido el tráiler en el que se puede ver a otros protagonistas que aparecerán en la serie como Fernando Tejero, Antonio Resines, Alicia Rubio o Adam Jezierski.

El escenario principal donde transcurre la historia es una escuela de cocina y Diego Martín interpretará a Ricardo, un chef caído en desgracia por culpa de su adicción al alcohol que tendrá que reinventarse como profesor en un centro de formación para personas en riesgo de exclusión social.

Según la sinopsis, Ricardo regresa a la escuela en la que aprendió todo lo que sabe sobre cocina y allí se encuentra con algunos personajes de lo más disparatados, como Fred (Adam Jezierski), Jacinto (Antonio Resines), Yoel (Daniel Triana), Luis (Tadeo Masó), Javier (Lucas Miramón), Amina (Najwa Khliwa) o Candela (Paula Muriana), que harán de este nuevo curso toda una experiencia para el famoso chef.

'Sin Gluten' está producida por Onza en asociación con RTVE y Prime Video y entre sus creadores se encuentran Araceli Álvarez de Sotomayor, cocreadora del éxito de Netflix 'Muertos S.L', Javier Aguayo, guionista de 'La que se avecina', y Germán Aparicio.