Vicente Vallés presenta su nuevo libro, 'La caza del ejecutor', esta noche en 'El Hormiguero'

Vicente Vallés es el invitado del ecuador de la semana en 'El Hormiguero'. El presentador líder de los Informativos de la noche presenta su nuevo libro 'La caza del ejecutor', además de analizar la actualidad política y social de España durante su entrevista con Pablo Motos. Anoche con Luis Zahera, el espacio de las hormigas más célebres de la televisión fue líder indiscutible con el 14.8% de share y 1.764.000 espectadores de media.

De qué va 'La caza del ejecutor'

La nueva novela de Vicente Vallés, 'La caza del ejecutor', arranca con la huida de Mijaíl Serkin, jefe de la inteligencia exterior rusa, quien se refugia con su familia en las Maldivas. Su deserción provoca una implacable operación de represalias en la que el Kremlin lanza un mensaje contundente: nadie puede escapar de su control. El asesinato de Serkin marca el inicio de una cadena de muertes selectivas que se extiende por distintas capitales del mundo. En medio de esta escalada, la agente española Teresa Fuentes y el exagente de la CIA Pablo Perkins emprenden una peligrosa investigación para identificar a un asesino invisible, entrenado para borrar cualquier rastro. La trama se intensifica cuando descubren que detrás de estas ejecuciones se oculta un plan capaz de llevar a Europa al borde de una guerra, justo cuando la OTAN prepara sus mayores maniobras desde la Guerra Fría.

Vicente Vallés, líder de los Informativos 2

Vicente Vallés Choclán, nacido en Madrid el 18 de julio de 1963, es un destacado periodista y presentador español con una amplia trayectoria en medios de comunicación. Comenzó su carrera en la Cadena SER, colaborando en programas como 'Hora 25' y 'Hoy por hoy'. En 1987 se unió a TVE en la sección de deportes, donde trabajó hasta 1989, momento en el cual se trasladó a Telemadrid para formar parte del equipo fundador de sus servicios informativos. Su experiencia continuó en Telecinco, donde en 1994 fue contratado como jefe de Nacional y luego, en 1997, ascendido a subdirector de Informativos, liderando el primer proceso de digitalización de una redacción en televisión en España. Además, presentó y dirigió el programa 'La mirada crítica'. En 2008 fue nombrado subdirector del Canal 24 horas de TVE y asumió la dirección del programa 'La noche en 24 horas'. En 2011 pasó a 'Antena 3 Noticias 1', y desde 2016 presenta 'Antena 3 Noticias 2', labor que desempeña con gran reconocimiento en la audiencia. Además de su trabajo televisivo, Vallés ha moderado importantes debates electorales en 2015, 2016 y 2019. También es autor de varios libros, entre ellos 'Trump y la caída del imperio Clinton' (2017), 'El rastro de los rusos muertos' (2019) y 'Operación Kazán' (2022), en los que explora temas de política internacional y espionaje.

