Amazon Prime Video suma seis nuevos canales gratuitos FAST en su oferta en España

Amazon Prime Videoavanza en su apuesta por el contenido gratuito con la llegada a España de seis nuevos canales adicionales FAST (Free Ad-Supported Streaming Television), ya disponibles desde este mes de diciembre sin necesidad de suscripción Prime ni coste adicional. La plataforma de streaming se suma a la tendencia de la nueva la televisión lineal vía streaming, ofreciendo contenidos variados con anuncios durante las 24 horas del día. Amazon Prime Video continúa ampliando su apuesta por la televisión gratuita en España con la incorporación de seis nuevos canales FAST dentro de Amazon Prime Video, reforzando su oferta de programación lineal sin coste adicional para los usuarios y con una experiencia similar a la de la TV tradicional; entre las novedades destacan dos espacios dedicados al anime, uno centrado en producciones actuales orientadas a un público joven y otro enfocado en clásicos del género con títulos que marcaron época, mientras que la ficción de acción llega de la mano de Z Nation, con un maratón continuo de la serie de zombis producida por The Asylum; además, el true crime gana un peso notable con tres nuevos canales especializados en crímenes reales, investigaciones forenses y casos protagonizados por mujeres, consolidando así una oferta variada que mezcla entretenimiento, suspense y documental dentro del modelo FAST.

Los nuevos canales FAST ya estan disponibles en Prime Video Captura realizada a mi cuenta personal de Prime Video

Amazon Prime Video amplía su oferta con nuevos canales FAST de Sony Pictures Television

Los primeros canales FAST que aterrizaron en Amazon Prime Video en nuestro país lo hacían bajo el sello de Sony Pictures Television. Entre los nuevos canales, Sony One Shark Tank ofrece los momentos más memorables del famoso programa de emprendimiento, donde innovadores presentan sus ideas ante un grupo de inversores dispuestos a apostar por los proyectos más prometedores. Por otro lado, Sony One Series Comedia reúne algunas de las mejores producciones del humor televisivo, desde clásicos que marcaron época hasta ficciones actuales llenas de ingenio. También se suma Sony One Éxitos, un canal que recopila las series y películas más reconocidas del estudio, combinando drama, acción y comedia en una programación ininterrumpida. Los amantes del suspense podrán disfrutar de Sony One Series Thriller, centrado en producciones repletas de misterio y giros inesperados, mientras que Sony One Blacklist emite sin pausa la popular serie protagonizada por James Spader. Para quienes buscan adrenalina, Sony One Hits Acción ofrece un maratón constante de títulos cargados de persecuciones y héroes, y Sony One Hits Comedia se enfoca en sitcoms ligeras y entretenidas. Completando la propuesta, destaca el canal dedicado íntegramente a Mr. Bean, que emite las aventuras del célebre personaje interpretado por Rowan Atkinson, tanto en su versión original como en sus adaptaciones animadas. Con esta expansión, Prime Video se consolida como un actor clave en el mercado FAST, combinando la experiencia de la televisión tradicional con la flexibilidad del streaming. Este modelo gratuito, sostenido por publicidad, ofrece una nueva forma de disfrutar de contenidos variados y de calidad sin necesidad de suscripción adicional, que ya tiene 14 canales en nuestro país.