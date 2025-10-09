Ana Rosa Quintana denuncia la hipocresía de Podemos tras votar a favor del "embargo coladero" a Israel

Ana Rosa Quintana arremete contra Podemos tras apoyar el llamado “embargo coladero” de armas a Israel, calificando la decisión como un ejemplo de hipocresía y flexibilidad política. La presentadora recordó que el partido había cuestionado la medida previamente, pero finalmente votó a favor, generando polémica y críticas. Según la maestra de ceremonias de Telecinco, este voto refleja la incoherencia de la formación y su incapacidad para mantener líneas rojas.

Ana Rosa Quintana critica duramente a Podemos por su voto sobre Israel

En su editorial de apertura, Ana Rosa Quintana calificó de “noticia histórica” el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Hamás e Israel, subrayando que “todos los rehenes serán liberados” y que el ejército israelí “retirará sus tropas hasta una línea acordada”, según las palabras de Donald Trump. Sin embargo, la periodista centró buena parte de su crítica en la política española y, en particular, en Podemos, que finalmente votó a favor del embargo de armas a Israel. Quintana recordó que el propio partido había calificado la medida como “fake, embargo coladero o ley hipócrita” y aseguró que “las líneas rojas de Podemos eran tan flexibles que incluso les temblaron las piernas” al tomar su decisión. La presentadora destacó el contraste entre la retórica inicial del partido y la realidad de su voto, describiéndolo como “un, sin embargo, que decepciona a quienes esperaban coherencia política”.

En la segunda parte de su intervención, Quintana recurrió al humor para comentar la actuación del Gobierno en el Congreso y la manera en que Podemos ha influido en el debate. “Se abre el telón y aparece Pedro Sánchez riéndose mientras Podemos aplaude las ocurrencias del Ejecutivo”, ironizó, describiendo una sesión parlamentaria que comparó con un “club de la comedia chusco”. La periodista repasó varios de los casos que salpican al Gobierno, desde las investigaciones sobre Begoña Gómez hasta los presuntos vínculos de Ferraz con la caja B, y subrayó cómo la posición de Podemos, calificada por ellos mismos de “embargo coladero”, terminó validando medidas que habían criticado. “Ver a Podemos votar así es como ver a Ábalos y Tito Berni apoyando algo que antes rechazaban con énfasis”, concluyó, antes de enfatizar que Sánchez será el primer presidente en ejercicio que comparece por un caso de corrupción.