La NBAcambió de casa en España tras 30 años en Movistar Plus+ y esto provocó decenas de preguntas dentro del panorama deportivo nacional, centrado sobre todo en Antoni Daimiel y Guille Giménez, la pareja de transmisión por excelencia de la mejor liga de baloncesto del mundo en nuestro país. Finalmente, ambos se quedan en Movistar Plus+ (Guille tenía vinculación contractual con la televisión de pago y Daimiel ha rechazado las ofertas de las dos plataformas que ahora ofertan la NBA en su catálogo de contenidos, DAZN y Prime Video), y se integran dentro del equipo de retransmisión de la Primera División. Tras perder los derechos de la NBA, Movistar Plus+ recoloca a Antoni Daimiel y Guille Giménez en la multicámara de LaLiga (Dial 57), haciendo su redebut en la televisión de pago más importante de nuestro país este domingo 9 de noviembre a las 21:00, en el encuentro correspondiente a la jornada 12 entre dos equipos que participan en competición europea, Celta de Vigo y FC Barcelona.

El video promocional con el que Movistar Plus+ ha anunciado esta nueva colaboración con Antoni Daimiel y Guille Giménez parodiando una de las escenas más míticas de la galardonada película'Los lunes al sol', dirigida por Fernando León de Aranoa y protagonizada por Luis Tosar y Javier Bardem. En este caso, la promoción ha contado con la presencia del capitán del Celta de Vigo, Iago Aspas, quien era el que anunciaba que Antoni Daimiel y Guille Giménez estarán comentando el partido entre el conjunto celeste y el Barça en el Dial 57 de Movistar Plus+, la multicámara "de toda la vida" de LaLiga EA Sports. A partir de ahora, Antoni Daimiel y Guille Giménez narrarán un partido por jornada en este Dial.