Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentarán la gala de los Premios Goya en Barcelona

Luis Tosar y Rigoberta Bandini serán los presentadores de la 40ª edición de los Premios Goya, que se celebrarán el 28 de febrero de 2026 en Barcelona, ha anunciado este martes el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite.

Esta es la edición número 40 de los premios cinematográficos, que desde 2019 se celebran cada año en una ciudad distinta de Madrid: ya han pasado por Sevilla, Málaga los dos primeros años de pandemia, Valencia, Valladolid y Granada, además de, puntualmente, por Barcelona en la citada ocasión en la que la gala fue dirigida por Antonia San Juan, y que fue la primera vez que se celebraba fuera.