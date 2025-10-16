Ni Vinicius ni Pedri: Iago Aspas es el rey de esta estadística

Hay más fútbol fuera de Real Madrid y Barcelona, y así se encargan de demostrarlo constantemente jugadores como Iago Aspas. El capitán del Celta, pese a tener ya 38 años y estar en el ocaso de su carrera deportiva, sigue siendo capital para el conjunto dirigido por Claudio Giráldez. Más aún en su regreso a la competición europea siete temporadas después.

Y es que tras un reciente informe publicado por Squawka, el Príncipe das Bateas ostenta también la condecoración de ser el rey de las ocasiones creadas en LaLiga EASPORTS de las últimas 6 temporadas, con un total de 342 chances en 179 partidos, una ratio de casi dos por encuentro. Casi nada.

De todas esas oportunidades, 40 acabaron en la red por su propio pie y 39 fueron asistencias, lo que no hace, sino, reivindicar el nivel regular que ha mantenido el moañés durante toda su carrera y el impacto que su mera presencia supone para el Celta, sentándose en la mesa de los mejores jugadores de LaLiga.

Una lista con grandes nombres

La medalla de plata en este ranking es para el brasileño Vinícius Junior. La explosividad y el desborde del extremo del Real Madrid le han permitido fabricar 275 oportunidades de gol en 167 encuentros, una cifra ya de por sí notable que lo consolida como uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol mundial y del torneo español, aunque por debajo del genio de Moaña.

La tercera posición de esta clasificación está compartida por dos futbolistas de talla mundial que han demostrado una regularidad asombrosa. Tanto el director de orquesta croata Luka Modric como el polivalente atacante francés Antoine Griezmann comparten el tercer escalón del podio, ambos con un registro idéntico de 250 ocasiones fabricadas para el Real Madrid y el Atlético de Madrid, respectivamente.

Con todo, ninguno de ellos se acerca al dominio absoluto ejercido por un futbolista que, desde un equipo de los otros 17 que juegan en LaLiga, ha demostrado ser el rey de la creación.