Vuelve 'Elsbeth', la abogada y detective más astuta de Movistar Plus+

La ganadora del Emmy Carrie Preston regresa a Movistar Plus+ de la mano de 'Elsbeth', la comedia estadounidense sumergida bajo el subgénero de la novela detectivesca "Cozy Mystery" (misterio acogedor). La tercera temporada de la ficción creada por el matrimonio formado por Robert y Michelle King estrenará cada semana un nuevo episodio de estreno hasta completar los 20 de esta nueva tanda a partir del 30 de noviembre.

Nuestra protagonista, Elsbeth Tascioni continúa resolviendo asesinatos en Nueva York, acompañado de su fiel jefe, el capitán C.W. Wagner (Wendell Pierce). Nuevos casos y personajes perseguirán a nuestra querida heroína en la Gran Manzana, quien resolverá todos sus desafíos de la forma más astuta posible, a pesar de su imagen de mujer vulnerable e ingenua, que nada tiene que ver con la realidad. Además, esta tercera temporada temporada, el matrimonio King rescata un querido personaje del universo de 'The Good Wife' y 'The Good Fight', en el cual esta ambientado 'Elsbeth', Marissa Gold, que volverá a estar interpretado por la actriz Sarah Steele.

Así es 'Elsbeth'

En 'Elsbeth' vemos un formato clásico de serie, muy ligera para el telespectador, que sirve como acompañante perfecto para un momento de relajación en casa después de un día ajetreado en el ámbito laboral. Su ritmo vertiginoso, acompañado de la hilarante actuación de Carrie Preston, que se adueña del plano cada vez que sale en pantalla, hace que los cuarenta minutos que dura cada episodio se pasen en un santiamén.