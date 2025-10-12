Un año sin Mayra Gómez Kemp: La 2 recupera su última intervención en televisión

Este lunes, 13 de octubre, se cumple un año del fallecimiento de Mayra Gómez Kemp, una de las presentadoras más queridas y emblemáticas de la televisión española. Para rendirle homenaje, La 2 emitirá su última grabación inédita, registrada pocos meses antes de su muerte, en el programa ‘El cazador STARS’, el concurso de famosos presentado por Gorka Rodríguez.

La actriz, cantante y comunicadora hispanocubana, nacida en La Habana en 1948, fue una de las grandes pioneras del entretenimiento en España. Su popularidad se disparó en la década de los setenta, cuando comenzó a colaborar en el mítico ‘Un, dos, tres’ de Chicho Ibáñez Serrador, y alcanzó su consagración en 1982, al convertirse en la primera mujer en presentar un concurso de máxima audiencia. Su simpatía, profesionalidad y cercanía la convirtieron en un rostro insustituible para varias generaciones de espectadores.

La entrega de ‘El cazador STARS’ que emitirá La 2 mostrará a una Mayra vital y espontánea, disfrutando de una de sus últimas apariciones ante las cámaras. En el programa, participó junto a la actriz Kira Miró, el intérprete Avelino Piedad y el creador de contenido JC Nano, formando parte del equipo de concursantes que se enfrentó a ‘La Gobernanta’, interpretada por Ruth de Andrés.

Esta emisión tiene un valor especial para los seguidores de la presentadora, pues supone la última grabación en televisión de quien fue símbolo de una época dorada de la pequeña pantalla. Más allá del concurso, el programa servirá como un recuerdo lleno de cariño hacia una figura que marcó la historia de la televisión con su sonrisa, su carisma y su profesionalidad impecable.