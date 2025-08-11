RTVE cancela inesperadamente 'La Pirámide' para emitir 'Malas Lenguas' en simulcast

Hace unas semanas, La 2 superaba en audiencias a 'La Pirámide', que con un 5,4% de cuota de pantalla se quedaba a más de un punto de la segunda emisión de 'Malas Lenguas'. Y este lunes, inesperadamente, RTVE ha decidido cancelar el concurso presentado por Itziar Miranda y emitir en simulcast el programa de Jesús Cintora, al que actualmente sustituye Aida Bao.

Así lo ha comunicado el mismo programa a través de sus redes sociales y lo ha promocionado la cadena con una conexión en directo desde el programa 'Mañaneros 360' con la sustituta de Cintora: "Tenemos ligeros cambios en el horario, en cuanto acabe 'La promesa', en La 1 y en La 2, continúa 'Malas lenguas".

De esta forma, a partir de las 19:15 horas, 'Malas Lenguas' comenzará su emisión en ambas cadenas, aunque a las 20:30 horas el primer canal dará paso a una nueva entrega de 'Aquí la tierra', modificando únicamente el tramo que ocupa 'La Pirámide'.

Además. la presentadora se mostraba feliz porque "la semana pasada fue la segunda mejor semana en audiencias desde el mes de junio", anotándose un 8,8% de share el pasado viernes. Unos datos que contrastan con las audiencias cosechadas por 'La Pirámide', entre un 5 y un 6% de media de share.

Bao también ha adelantado los temas que se van a tratar: "Vamos a continuar muy pendientes de la situación de los incendios, tenemos a reporteros desplegados por el terreno para contar ese minuto a minuto y hablar con los afectados".

Se espera que el concurso vuelva a su horario habitual con una nueva entrega el próximo miércoles, pues este martes tampoco se emitirá al ser reemplazado por la retransmisión del primer partido de pretemporada del Real Madrid.

Sin hacer caso de las audiencias

En una reciente entrevista con 'El País', la presentadora de 'La Pirámide', Itziar Miranda, ha asegurado no darle importancia a las audiencias: "Hace años decidí no estar pendiente de las audiencias, primero porque no entiendo nada de datos, hay gente que se dedica a eso. Y también por salud mental".

Y admite que siempre va a dar lo mejor de sí: "Si hago una función, tengo que actuar igual de bien si vienen 10 personas a verme que si tengo el teatro lleno. Y aquí tengo la fortuna de que no sé cuánta gente me va a ver, así que estoy arribísima todos los días".

Además, se muestra optimista porque "los programas diarios se cuecen a fuego lento y hay que tratarlos con cariño. Estamos en TVE y lo que tiene que tener un programa son los ingredientes de un servicio público, y este los tiene".