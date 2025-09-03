Gonzalo Miró ya tiene fecha de estreno y colaboradores en su llegada a RTVE con 'Directo al grano'

Tras el sonoro fracaso que supuso para el ente público 'La familia de la tele', su productora, La Osa Producciones, ha recibido una nueva oportunidad de redimirse por parte de RTVE y este próximo 15 de septiembre estrenan junto a Mediapro el magacín de actualidad (esta vez política), 'Directo al grano', que contará con la presencia de Gonzalo Miró y Marta Flich como copresentadores de este nuevo espacio dentro de la televisión pública en el que se abordará el día a día de la actualidad de la política española y los problemas de la sociedad española, apostando por un equipo plural y un análisis profundo.

Colaboradores de gran caché

Será dentro de dos lunes, el día 15 de septiembre, cuando esta nueva aventura televisiva zarpe en Torrespaña, que tendrá horario de tarde pero de momento desconocemos la duración exacta del programa. Además de Gonzalo Miró y Marta Flich, el programa contará con grandes nombres de la política y el periodismo de nuestro país.

Entre los nombres confirmados destacan perfiles de gran peso como Ramón Espinar,Ada Colau, Lilith Verstrynge, Pilar García de la Granja, Antonio Jiménez, Isabel Durán y Alfonso J. Usía, voces habituales en el debate público con visiones muy diversas. A ellos se suman Manuel Jabois, Emilio Doménech y la veterana periodista Rosa Villacastín, que en esta ocasión aportará su mirada al análisis de la actualidad, dejando a un lado la crónica social que marcó parte de su carrera. Desde la productora se ha remarcado que el foco estará en política, economía y temas sociales, alejándose del terreno del corazón. El equipo se completa con la presencia de Sarah Santaolalla, una de las tertulianas más reconocidas y polémicas del momento.