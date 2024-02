La actriz Teresa Riott da el cante en su primera vez en 'El Hormiguero': "No será la última"

Las actrices María Hervás y Teresa Riott estuvieron anoche en 'El Hormiguero' para hablar de la segunda temporada de 'El Inmortal', serie en la que ambas participan. La ficción se estrena en Movistar Plus+ el jueves 22 de febrero.

Para Teresa Riott era la primera vez en el programa de Antena 3: "La primera y no la última", bromeó la intérprete catalana.

La serie 'El Inmortal' cuenta la historia de Los Miami; en la primera temporada José Antonio, el líder, acaba en la UCI y sin una pierna: "La segunda temporada hay una parte que sucede en México, porque hay otra sección de la banda. Las mujeres cogen más peso en la banda. Toda la acción que había en los 8 capítulos de la primera, la hemos tenido que concentrar en los 6 de la segunda", comentó María Hervás.

"La Rubia va a ser una pieza muy importante", aseguró Riott sobre su personaje, que tiene una risa muy especial: "Se la copié a mi director, Rafa Montesinos".

¿Cómo fue para María rodar la primera explosión? "Fue un rodaje nocturno, y no tenía ninguna gana de ir. Los técnicos empiezan a poner pólvora por todos sitios, y yo que 'qué pesados'. Cuando nos ponemos a hacer la escena, nos dicen que tiene que ser única porque iba a explotar todo. Aquello empieza y es como si nos estuvieran ametrallando desde fuera de nuestra casa. Fue espectacular, me entró tal subidón que gritaba que grabásemos otra vez la escena".

"Los planos más emocionales los dejaron para el final para poder quitarnos la movida de la explosión. Me cayó encima un trozo de salmón que con la explosión se había quedado en el techo. Fue muy asqueroso", relató la actriz madrileña.

A Teresa Riott le toco rodar una escena con dos perros de pelea y tacones de 12 centímetros: "Madre mía. Son perros preparados para la pelea, y según que gestos los pueden poner violentos. Llevaba dos perros enormes y los tacones, y cuando vamos a rodar deciden que mojen el suelo... Total, que yo súper empoderada, tiran de mí para irse con su dueño, que estaba detrás, y me tiran por los suelos".

Dos actrices interpretan el personaje de la hija de María Hervás: "La mayor había veces que llegaba y me decía que había pensado una cosa muy buena para tal secuencia, y que se la iba a contar a los directores, no a mí", y la bebé actriz "la chica que trabaja como asistente en la ficción es la mamá real de ella. La niña estaba obsesionada con pegarme".

La intérprete catalana se arrancó a cantar "Ay, campanera" de Joselito: "Fue la mejor escena que he hecho nunca. Alex García me pidió de improviso que cantara una canción, pedí que me tocaran las palmas, y me arranqué que ni me lo creía yo lo que estaba pasando".