'Y ahora Sonsoles' vuelve el 1 de septiembre con las pilas recargadas y nuevos colaboradores

Pepa Romero está preparada para pasarle el testigo de 'Y ahora Sonsoles' a la madrina de casa, Sonsoles Ónega, que volverá el próximo lunes 1 de septiembre con una nueva temporada cargada de sorpresas y rostros nuevos que se sumarán como colaboradores al programa.

La sustituta de Sonsoles se ha despedido este viernes del público tras un mes al frente del formato. El equipo del programa le ha entregado un ramo de flores y la gallega ha agradecido todo el cariño recibido en las últimas semanas: "Ha sido una temporada impresionante, os quiero muchísimo".

La cuarta temporada contará con Begoña Villacís, exvicealcaldesa de Madrid; Susana Uribarri, mánager de importantes artistas; y la periodista Carmen Ro, entre otros, que se irán sumando en las próximas semanas y que aportarán pluralidad y frescura en cada tarde.

En esta nueva etapa, el espacio seguirá siendo una ventana abierta a lo que ocurre dentro y fuera de nuestro país, con un gran equipo de reporteros que acercará al espectador las noticias y protagonistas allí donde se generan. Además, las entrevistas exclusivas continuarán ocupando un lugar central, dando voz a personajes relevantes de la actualidad, a rostros conocidos y a testimonios únicos.

La cadena ha estado preparando el regreso de la periodista con un vídeo promocional al ritmo de 'Grease', en el que Sonsoles se pone en la piel de Sandy (Olivia Newton-John), acompañada de Roberto Brasero en el papel del inconfundible Danny Zuko (John Travolta).

Entre los rostros que participan junto a Ónega y Brasero se encuentran colaboradores habituales del magacín, que también continuarán en la nueva temporada, como Ana Obregón, María del Monte, Carlos Quílez, Beatriz Cortázar, Paloma García Pelayo, Cruz Morcillo, Teresa Bueyes, Iñako Díaz-Guerra y Nacho Gay.

En esta nueva temporada, Sonsoles intentará continuar siendo líder de las tardes ante un nuevo rival: Joaquín Prat estrenará próximamente en Telecinco un nuevo magazine que pretende abordar los asuntos relevantes del día y la crónica social.

Hablando en plata

'Y ahora Sonsoles' no será el único proyecto de la periodista, que regresará al prime time de Antena 3 con una nueva entrega de 'Hablando en plata'. Las grabaciones de la iniciativa de Atresmedia se realizaron hace unos meses cuando Sonsoles se ausentó de su programa vespertino.

"¿Te has sentido solo tras un divorcio, cuando tus hijos se fueron o al dejar de trabajar? No está solo. Nunca es tarde para volver a empezar", se escucha decir a la también escritora en el vídeo promocional de Antena 3, que anuncia la nueva temporada del programa.