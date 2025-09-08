Mar Flores a corazón abierto en 'El Hormiguero': "He sobrevivido porque he abrazado al personaje"

Pablo Motos ha recibido este lunes a Mar Flores en 'El Hormiguero'. La modelo española publica este miércoles su autobiografía 'Mar en calma' y, durante el programa, ha hablado largo y tendido de algunas etapas de su vida, marcada por los titulares de las revistas de la época.

"Mi vida la han contado siempre otros", ha comenzado la actriz, asegurando que durante años ha callado porque el silencio fue una estrategia para protegerse y hasta ahora no ha encontrado las fuerzas para contar la verdad. "Ahora me encuentro fuerte y en calma. Es un momento para contar la verdad", ha subrayado.

La empresaria afirma que no tiene vértigo y está preparada, destacando que en "España no hay derecho al olvido" y, según pasan los años, advierte que se siguen contando versiones de su vida, algo que no quiere que llegue a sus niños pequeños para que no sufran: "Si algún niño se mete con ellos, les mando el libro a sus padres".

En cuanto a sus memorias, ha adelantado que no se está lucrando con ellas y que ha pasado de "puntillas" por algunos capítulos y otros no se han contado, por lo que podría escribir una segunda parte. La modelo ha comenzado desde el principio, cuando le llamaron para irse a trabajar a París: "Era menor de edad. Los primeros meses fueron duritos. Eran momentos en los que nadie me conocía. Había 5.000 modelos mejores y yo era una más en ese momento".

"Estaba desesperadísima, no quería seguir allí. Vino una marca de cámaras fotográficas japonesas, hice el casting, a punto de tirar la toalla, y me cogieron. Me pagaron una pasta espectacular. Saldé mi deuda", ha comentado.

Maltrato

La actriz española ha recordado el período en el que estaba casada con Carlo Costanzia y el maltrato que recibió por su parte, pero también en la comisaría, donde sufrió el machismo de la época: "Conocida, trabajando en una cadena que tenías que llevar minifalda. Los prejuicios de la época creo que es lo que me pasó cuando fui a comisaría".

Y ha contado cómo ocurrió aquel hecho. "Yo me sentí muy mal con 20 años, fui acompañada por mi hermana, no sabía que había que denunciar ciertos tratos. Primero llegamos a la comisaria. Nos empezaron a preguntar cómo se llamaba y de manera despectiva: '¡Ah, pero tu eres Mar Flores, trabajas en Telecinco, con las "Mama Chicho".

Tras escuchar esos comentarios, la joven se fue a otra comisaría, la primera de mujeres que acaban de abrir en Madrid, pero también en aquel lugar se sintió maltratada por las propias mujeres, que eran "incluso más machistas".

Alejada de su hijo Carlo

En cuanto al episodio de su hijo, del que también ha escrito en el libro, ha explicado que durante la separación, que para que fuera efectiva debían pasar dos años, un día fue a recoger a su hijo a la guardería, pero le dijeron que se lo había llevado su padre. En ese instante supo que no iba a ser cosa de un fin de semana y, mientras lo buscaba, tenía que ir a trabajar a Telecinco.

En este momento es cuando aparece por primera vez una persona que sería clave en su vida, Fernando Fernández Tapias: "Yo estaba trabajando y en algún momento del trabajo le conocí, me preguntó 'qué te pasa' y así nos conocimos. Me intento animar y dije, 'no me puedes ayudar en nada', y me dijo que me podía ayudar a encontrar a mi hijo".

Algo parecido le ocurrió con Alessandro Lecquio, que en un desfile en Galicia, también se le acercó y le preguntó qué le pasaba, asegurándole que sabía donde estaba su hijo. Con estos dos nombres salidos a la palestra, la actriz española ha querido zanjar que en ningún momento ha habido un triángulo amoroso entre ellos y les ha dado las gracias a ambos por haberla ayudado a recuperar a su hijo.

"La relación no era triangular. Era Fernando y yo. El sabía perfectamente que existía Lecquio y yo la relación la tenia con Fernando. Después no hay relación con Fernando y hay con Lecquio", ha apostillado.

Aquellos años fueron los más difíciles para Mar Flores que asume que los medios de ese momento "vieron conveniente crear un personaje llamado Mar Flores. Lo encumbraban y lo tiraban cuando querían. He sobrevivido porque he abrazado al personaje, me he hecho un traje con él, pero yo no soy esa Mar Flores que hicieron ver".

Por último, la actriz española se ha referido a la portada de 'Interviú' en la que aparecía en la cama con Alessandro Lecquio y que causó un gran revuelo en la España de los noventa. Una foto que llegó allí a raíz de cuatro hombres que habían formado parte de su vida y querían "dinamitar la relación con Cayetano Martínez de Orujo". "Lo importante de esas fotos es que, cuando sale a la luz, al sentirme traicionada por personas cercanas, yo me derrumbo", ha dicho.

Una situación que acabó con la modelo en la Uci tras haber ingerido una gran cantidad de pastillas porque, como ha narrado a Pablo Motos, quería dormirse. "Tuve una conversación muy fea con mi manager de ese momento. Me superó. Yo creía todo eso que decían: que era una arpía, una buscona. Yo tenia unos padres, un hijo y unas hermanas y me sentí mala hija, mala madre, mala hermana, mala profesional. No tenía alguien que me ayudara cerca y yo quería dormirme y quería despertarme cuando todo se pasara. Me debí pasar con las pastillas que me tomé. Esas personas casi me quitan la vida".