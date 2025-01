Álex Ghita reta a Adara tras ser expulsado de "GH:Dúo 3": "Ya puede hacerse un 'De Viernes'"

Tensión en el plató de "GH: Dúo 3" con el último protagonista de la edición. Álex Ghita no continuará en la casa de Guadalix, hasta que quede activa la repesca y tenga una nueva oportunidad de ingresar en la casa de "Gran Hermano. El concursante entró al plató liderado por Carlos Sobera con mucha actitud y ganas de dar guerra, especialmente a su expareja, Adara Molinero, quien la animó a realizar un "De Viernes" gracias al material soltado hace dos días durante la curva de su vida. Una gala marcada por el intento de abandono por parte de Javi, quien se hiciera famoso en la última edición anónima de "Gran Hermano" junto a su esposa Vanessa, quien fue expulsada de este concurso a las primeras de cambio. Una nueva noche llena de tensión, polémica y mucho salseo.

Empieza la guerra Álex Ghita-Adara Molinero

La quinta gala de "GH: Dúo 3" estuvo cargada de sorpresas y emociones, empezando con el inesperado anuncio de Javier, quien expresó su deseo de abandonar el concurso. Desde la salida de su mujer, Vanessa, el gallego había perdido la chispa que lo caracterizaba en ediciones anteriores, como "Gran Hermano 2024". Aunque sus argumentos incluían falta de conexión con sus compañeros y preocupación por asuntos externos, el momento más emotivo llegó cuando Vanessa intervino mediante un mensaje especial.

Le pidió que no abandonara, asegurándole que todo estaba bien fuera de la casa y que sus sentimientos seguían intactos. Este mensaje caló hondo en Javier, quien finalmente decidió permanecer en el programa, afirmando que lo hacía por amor a su esposa.

Otro momento clave de la noche fue la expulsión de Álex Ghita, el tercer eliminado del concurso. Aunque los porcentajes iniciales mostraban un amplio margen entre los nominados, la salvación de Maica dejó a Álex y Manuel a merced de la decisión final. Finalmente, fue Álex quien abandonó la casa, algo que él mismo celebró, afirmando que ya había experimentado todo lo que el reality podía ofrecerle. Entre tanto, Maica, junto con Manuel Cortés y Marieta, destacaron al obtener inmunidades durante la gala, aunque solo Maica disfrutó plenamente de este beneficio por decisión grupal. Además, se definieron los nominados de la semana, entre ellos figuras clave como Frigenti, Manuel y Sergio, quienes ahora enfrentan el escrutinio del público.

Tras su salida de Guadalix, Álex Ghita llegó al plató con una sonrisa y una actitud reflexiva. Durante su entrevista con Sobera, el entrenador compartió detalles sobre las dificultades vividas en la casa, incluyendo la ansiedad por la comida y las condiciones adversas. Álex también se mostró sincero al evaluar su paso por el reality, reconociendo algunos errores y destacando su autenticidad. Además, comentó los polémicos comentarios de Adara sobre él, asegurando que no le sorprendían y que mantenía su postura frente a las críticas. Por último, Álex subrayó que no necesitaba apoyarse en nadie para avanzar en su carrera y reafirmó que había participado en realities antes de su relación con Adara. Su despedida dejó claro que, aunque agradecido por la experiencia, estaba listo para cerrar esta etapa y mirar hacia adelante.