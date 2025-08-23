Movistar Plus+ se abona a Carlos Alcaraz y retrasmitirá en exclusiva el US Open 2025

Frank Sinatra describió a la perfección lo que era llegar a Nueva York, una ciudad que nunca duerme en la que puedes lograr avanzar hasta convertirte en el número 1. Carlos Alcaraz ya sabe lo que es tocar el cielo de la Gran Manzana, siendo el US Open el primer grande en el palmarés del murciano. Tras la épica remontada en París y la cruda derrota en Londres, Alcaraz tendrá en Estados Unidos una oportunidad de oro para arrebatarle el trono del ranking ATP a Jannik Sinner y el último Grand Slam de la temporada se verá en exclusiva en Movistar Plus+desde la madrugada de mañana domingo 24 de agosto hasta la gran final del 7 de septiembre en la que esperemos que este el tenista nacido en El Palmar de Murcia.

En equipo de primera

El US Open 2025 ya está en marcha y convierte de nuevo a Nueva York en el escenario más vibrante del tenis mundial. Del 25 de agosto al 7 de septiembre, Flushing Meadows acoge el último Grand Slam de la temporada, con figuras como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Aryna Sabalenka o Iga Świątek luchando por la gloria. En España, los aficionados podrán seguir cada punto en exclusiva a través de Movistar Plus+, que ofrecerá una cobertura sin precedentes con plató propio en la ciudad, emisiones 24/7 en Deportes 2 por M+, programación en Vamos por M+ y Ellas Vamos por M+, además del servicio multipantalla en el dial 11.

El torneo estadounidense será el broche de oro al calendario de majors 2025 tras Australia, Roland Garros y Wimbledon. Alcaraz regresa a Nueva York con el recuerdo de su primer título grande en 2022 y con ganas de ampliar su palmarés. En el cuadro femenino, Sabalenka, Gauff y Pegula intentarán brillar ante la número uno Świątek. Movistar Plus+ reúne un amplio equipo de expertos, con Álex Corretja, Feliciano López y Sara Giménez entre otros, para analizar cada partido y garantizar la mejor experiencia a los espectadores.