Alfonso Arús compara las indirectas de Rosalía y Andy Morales en sus últimas canciones: "La de Andy hacia Lucas es mucho más potente"

En los últimos días, la música ha vuelto a copar las tertulias. Desde las supuestas indirectas de Rosalía en la canción 'La Perla' a su expareja, el cantautor puertorriqueño Rauw Alejandro, hasta el nuevo tema de Andy Morales, exintegrante de Andy y Lucas, que en 'Marioneta' habla de un desamor en el que todos los oyentes se han imaginado que va dirigido a Lucas, aunque él no haya querido mencionar su nombre ni admitir a quién se la ha dedicado.

Durante el programa de Alfonso Arús, el denominado como "El Shakirazo" de Andy ha sido uno de los principales temas que han comentado el presentador y los colaboradores para comenzar el repaso a la actualidad este martes 11 de noviembre, después de la visita del ahora solista a 'El Hormiguero'.

El maestro de ceremonias del programa de laSexta ha ido al grano y, mientras veía un vídeo del cantante interpretando su primer sencillo en solitario, ha asegurado que "juega al despiste" al definirla como una canción de desamor. "Todo el mundo entiende perfectamente que va dedicada a Lucas", ha zanjado Arús.

Asimismo, ha proseguido su discurso comentando que cree que Andy aún sigue teniendo miedo, lo que le hace ir "con el freno de mano puesto". "Quiere decir cosas pero no se atreve", ha continuado el conductor de 'Aruser@s'.

Por último, ha pedido hacer "una comparativa" entre las dos canciones del momento, lanzando sin reparos su opinión: "La letra dedicada por parte de Rosalía a Rauw Alejandro es dura, pero la de Andy hacia Lucas yo creo que es mucho más potente".