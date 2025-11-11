'No somos nadie' reacciona en directo a la separación de Los Javis: "Esta noticia me destroza"

Después de varios rumores, la periodista Andrea Jiménez ha confirmado en 'El País' este martes que Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, han decidido poner punto y final a una historia de amor que cumplía 13 años. Rápidamente los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia, al igual que algunos programas de televisión como 'No somos nadie'.

Ha sido Arnau Martínez, el subdirector del formato que emite diariamente Canal Quickie y Ten, quien ha trasladado la noticia a María Patiño y a los colaboradores que la acompañaban en el día de hoy, definiendo la ruptura como una "noticia muy triste" porque significa que "una de las parejas más famosas de nuestro país, incluso a nivel internacional, lo acaban de dejar".

El primero en reaccionar ha sido un Alberto Guzmán que ya había adelantado "el jueves pasado" que "la crisis era monumental", pero que había recibido un odio desmesurado por parte de algunos grupos de fans debido a sus palabras. Después de haber leído insultos como "tocinete" o "panceta", el periodista se ha preguntado: "¿Ahora qué hacemos?".

Por otro lado, la noticia ha calado a fondo en plató y Kiko Matamoros no ha dudado en pronunciarse al respecto, asegurando que esta información le "destroza" y que seguramente esta noche lo va a "pasar mal". Además de acordarse de una excompañera como Terelu Campos.

"La que tiene que estar sufriendo de verdad es Terelu porque es muy amiga de Los Javis", ha asegurado, recordando que trabajó con ellos y deseando que ambos "sigan unidos" artísticamente como se ha dicho en las últimas horas.

La relación de la ya expareja no tardó en trascender a lo profesional, convirtiéndose en una de las parejas creativas más influyentes del panorama español. Juntos han concebido y desarrollado obras que resuenan con la generación actual, desde su exitoso musical teatral que dio el salto a la gran pantalla, 'La Llamada', hasta series televisivas aclamadas como 'Paquita Salas' y 'Veneno'.

El último proyecto ha sido la película 'La bola negra', cuyo rodaje acaba de finalizar, pero según las últimas informaciones, se mantendrán unidos en el terreno profesional y creativo, tanto en los proyectos que tenían cerrados hasta ahora como en los que están por llegar.