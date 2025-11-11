Primera semana de convivencia
Un plato de comida desata la primera gran bronca en 'Gran Hermano 20' y tienen que separar a las involucradas
Patricia ha acusado a Paula de haber comido de su plato y haber dejado el tenedor sin lavar, desatando los reproches de Aroa, que le ha recriminado que está siempre gritando
No ha pasado ni una semana desde que los 20 elegidos pisaran por primera vez la recién estrenada casa de 'Gran Hermano' y la convivencia en la vigésima edición ya ha causado sus primeros estragos, que han derivado en una fuerte bronca entre tres concursantes.
Las protagonistas han sido Paula, una joven valenciana de 27 años con profundas creencias religiosas; Patricia, de 34 años y también de Valencia; y Aroa, asesora comercial de 22 años. Las dos últimas, ambas nominadas. Y el objeto de la disputa un plato de comida que Patricia se había guardado para cenar.
Tal y como se ha podido seguir a través de la señal 24 horas, Patricia ha aparecido en la cocina llevando entre sus manos un plato medio vacío con un tenedor sobre él que estaba utilizado, dirigiéndose directamente a Paula con una grave acusación: "¿Has sido tú? ¿Has cogido este plato que era mi comida del mediodía?".
La acusada ha admitido haber comido de ese plato, defendiendo que había dejado un plato parecido para comer por la noche y lo había confundido, aunque su interlocutora no ha entrado en razón y ha continuado desfogando toda su ira porque no le había preguntado: "Es mi comida, que yo no he comido. Y gracias a mi compañero, que si no, no tengo ni comida ni cena".
Pero la discusión no ha quedado ahí y Patricia se lo ha tomado como una "falta de respeto" que se añade a tantas otras que, desde su punto de vista, ha recibido en los últimos días: "Yo lo que decía hasta ahora era con respeto y a mí se me está empezando a faltar el respeto".
Para echar más leña al fuego, Aroa ha entrado en la trifulca, defendiendo a Paula, pero Patricia ha intentado pararle inmediatamente los pies haciéndola ver que no era asunto suyo: "Contigo no estoy hablando". Pero esta contestación ha avivado las rencillas y Aroa no se ha mordido la lengua: "Me da igual, no me da la gana de que todos los p**** días estés chillando".
Así, la discusión ha proseguido entre la valenciana de 34 años y la asesora comercial de 22 años. Al "a mí no me chilles" de Patricia, le ha seguido un "yo chillo las veces que a mí me da la gana. Tú quien coño te has creído", de Aroa para pasar a la preocupación de Patricia por tener que jugarse la expulsión tras lo ocurrido.
Con el ambiente caldeado a la máxima potencia, ha sido otra de las concursantes, Desirée, quien ha intentado mediar parte en la disputa separándolas. "No me cojáis. Estoy harta, ella no ha comido", ha gritado Aroa.
Tras ello, ha sido Paula quien ha tomado la palabra: "Me está provocando. Esta provocación hay que pagarla porque yo me estoy controlando y ella me está provocando para que salte, para que me acerque, y yo estoy controlándome".
