Alfonso Ribeiro lamenta su participación en "El Príncipe de Bel-Air": "Hizo que no volviera a actuar"

Alfonso Ribeiro es un nombre inolvidable en la historia de las series de televisión estadounidenses, especialmente por su icónico papel como Carlton Banks en "El Príncipe de Bel-Air". A lo largo de las seis temporadas del show, Ribeiro encarnó a Carlton, un personaje que le trajo "tanto alegrías como desafíos", según reveló en una entrevista para 'Closer Weekly'.

"Ha sido uno de los mejores personajes que he tenido la fortuna de hacer. Pero también fue el personaje que hizo que no volviera a actuar, porque la gente no me podía ver haciendo otra cosa. El sacrificio fue no tener una carrera nunca más”, comentó Ribeiro. Esta confesión subraya el impacto que tuvo el papel en su vida profesional, llevándolo a ser encasillado de tal manera que afectó su capacidad para conseguir otros roles en la actuación.

Sin embargo, Ribeiro también tiene recuerdos positivos de su tiempo en "El Príncipe de Bel-Air". Expresó que extraña "pasar tiempo" con el reparto de la serie. Uno de sus recuerdos más entrañables es la rutina previa a cada episodio, donde el elenco se reunía en el camerino de Will Smith, ponían música y bailaban para generar la energía necesaria para las grabaciones.

Además de su legado en "El Príncipe de Bel-Air", Ribeiro encontró nuevos horizontes profesionales en el programa de baile 'Dancing with the Stars'. No solo ganó la competencia, sino que también se convirtió en uno de sus presentadores. "Mis momentos más felices, a nivel profesional, son haber ganado Dancing with the Stars y acabar convirtiéndome en su presentador", confesó el actor.

El impacto de Carlton Banks en la carrera de Alfonso Ribeiro es innegable. Aunque el papel lo marcó de manera profunda, también le permitió formar parte de una serie que se ha convertido en un clásico y le dio la oportunidad de hacer amistades duraderas y recuerdos inolvidables. La evolución de Ribeiro desde actor hasta presentador de televisión demuestra su capacidad para reinventarse y encontrar nuevas formas de conectarse con su audiencia.