Andrea Guasch alcanza "la perfección absoluta" en 'Tu cara me suena'

"La perfección absoluta", con esa reiteración hiperbólica calificó el jurado de 'Tu cara me suena' la interpretación de la bella Andrea Guasch, que se proclamó campeona por cuarta vez en la décima edición del concurso.

'Tu cara me suena' , el programa más visto de la noche del viernes, vive sus penúltimas imitaciones de su décima edición. En esta gala número 12

del talent musical de Antena 3, bajo el flamante liderato de Miriam Rodríguez, hubo momentos para la emoción y la risa.

La gaditana Merche, dos veces campeona, inauguró la noche metiéndose en la piel de Selena con el tema "Como la flor", mientras que el destronado Jadel hubo de imitar nada menos que a Sting con "Roxanne".

La cachonda de Susi Caramelo, por su parte, se conviertió en Peppa Pig para cantar "Ella es Peppa Pig", tema de la serie infantil. Llantos de risa. Más tarde, la espectacular Andrea Guasch tuvo que hacer de Halsey en "Graveyard". "La perfección, la absoluta perfección", juzgó Lolita la complicada interpretación de la catalana.

Asimismo, el estajanovista y camaleónico Josie se puso en la piel de Céline Dion con la canción "I am alive". Mientras que Alfred García esta vez fue Antonio Vega en "Lucha de gigantes". Temazo.

Además, el farolillo rojo Agustín Jiménez imitó a Farruco en la canción "Pepas". Por su parte, Anne Igartiburu afrontó un difícil reto al disfrazarse de María Peláe para interpretar "La niña" junto a la propia artista malagueña. Una interpretación muy buena por parte de la presentadora vasca: sorprendente.

Posteriormente, la lideresa Miriam Rodríguez se travistió de Kurt Cobain para cantar "The man who sold the world". Cerraron las actuaciones, Las Tanxugueiras, quienes visitaron el espacio para convertirse en Las Supremas de Móstoles con su éxito "Eres un enfermo". Momentazo.

Llegó la hora de las valoraciones. Jurado y público, por unanimidad, otorgan la máxima puntuación a Andrea Guasch, que volvía a ganar una gala de 'TCMS'.