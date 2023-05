Merche, desencadenada, le arrebata el triunfo por los pelos a Agustín Jiménez en 'Tu cara me suena'

Tuvieron que pasar seis galas para que la gaditana Merche, desde que sacará todo su poderío imitando a Juanita Reina, volviera a ganar. Por medio, pasó hasta una enfermedad que le privó de competir en uno de los programas. Fue su emotivísima interpretación, que no imitación (porque se llevo el tema "Tu falta de querer" a su terreno y lo mejoró con creces) de Mon Laferte la que la condujo de nuevo al triunfo. En cambio, Agustín Jiménez se quedó con la miel en los labios; ya que el jurado consideró que su copia de Perales (acompañado por Juanra Bonet y David Fernández fue la mejor de la velada). Otra vez será. O no.

Crónica de una victoria postrera

Novena gala de la décima edición de 'Tu cara me suena', el programa de Antena 3 presentado por Manel Fuentes , que se va acercando a su final con una clasificación general muy abierta y disputada. Tras el pelotazo que pegó Josie en el anterior programa , los concursantes se enfrentan a nuevos y apasionantes retos de imitaciones musicales.

Precisamente, una de las aspirantes a la victoria final, Miriam Rodríguez, abrió fuego en la velada del viernes 26. Meghan Trainor con "Made you look" es el reto a imitar por la sexy gallega. Pese a que todo vaya al rosa, sube la temperatura del escenario. Le tomó el relevo nada menos que el farolillo rojo, Agustín Jiménez, flamante invitado de 'El Hormiguero'. Acompañado de Juanra Bonet y David Fernández el humorista tuvo que hacer, palabras mayúsculas, de José Luis Perales ("Que canten los niños"). Pa'matarse de risa.

Agustín Jiménez y sus niños Atresmedia

Mónica Naranjo fue interpretada por la más grande, Andrea Guasch, mujeres sexys al cuadrado. El tema elegido, "Las campanas del amor". ¡Qué poderío! Y de gigante en gigante, le llegó la hora del flamante vencedor, Josie. El estilista madrileño hubo de hacer de El Príncipe Gitano y cantar la canción "Tani". Este hombre se deja la piel en cada actuación.

"Bienvenidos al show": A Anne Igartiburu le tocó imitar a Amaia Romero. Despliegue de sensualidad. Y, a renglón seguido, que se parase el mundo, que iba la magnífica Susi Caramelo por C.Tangana ("Ingobernable"). Momento cumbre de la velada. Salvando la voz, la interpretación merece laureles: ¿¡Cómo se puede parecer tanto!?. "A mí no me va a pedir ningún ex que vuelva con él como a Tamara Falcó", expresó la humorista en relación a su atuendo.

Turno de Alfred García que tras pasar por el clonador se convirtió en David Civera con su tema "Bye, bye". A su lado, cantando con él, el propio Civera. ¿Quién es quién? Al catalán le sucedió el todavía líder, Jadel, que tuvo que copiar el "Pegao" de Camilo. Muy bien.

Y cerró el concurso la gaditana Merche que tuvo que pasar un examen difícil: calcar a Mon Laferte y "Tu falta de querer". Se lo llevó a su terreno: ese vozarrón no se puede camuflar. Emocionó. Fuera de concurso, como invitados, el grupo 'Mantra' atacó el "Sámbame" de 'UPA Dance'

Puntuaciones

El jurado de 'TCMS' concedió las siguientes puntuaciones: 35 puntos para Miriam, ¡42 puntos para Agustín Jiménez y cía.!, 35 para Andrea, 17 para Josie, 23 para Anne, 20 para Susi, 36 para Alfred, 38 para Jadel y 42 para Merche. Igualan a puntos Merche y Agustín, pero el voto de calidad del presidente de los jueces, Ángel Llàcer decanta la balanza a favor del cómico.

El público, que es soberano, repartió sus puntos de la siguiente manera: 4 para Josie, 5 para Anne, 6 para Agustín, 7 para Susi, 8 para Miriam, 9 para Jadel, 10 para Alfred, 11 para Andrea y ¡12 para Merche! que se proclamó vencedora de la gala. Segunda victoria de la gaditana.

La general sigue igual: Jadel, Andrea y Miriam en el podio, por ese orden.