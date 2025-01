Àngel Llàcer actualiza su estado de salud: "Estoy de baja"

La infección bacteriana producida tras un viaje a Vietnam ha supuesto un calvario mayúsculo para Àngel Llàcer, quien tuvo que dejar todo su trabajo apartado por salud, ya que la enfermedad ocasionada por la infección ha estado cerca de costarle la vida a uno de los jueces más famosos de la televisión de nuestro país, en especial por su papel como jurado en "Tu cara me suena", uno de los grandes talent shows de famosos perteneciente al grupo Atresmedia. Recientemente, Llàcer ha vuelto a un plató de televisión, en la cadena pública de Cataluña, en el que ha actualizado su estado de salud, confirmando que actualmente se encuentra de baja.

Reflexiones sobre el ritmo de vida y la salud

Lo que parecía ser un simple virus estomacal para Àngel Llàcer resultó en una fascitis necrotizante que casi le cuesta la amputación de una pierna. El presentador estuvo ingresado en la unidad de cuidados intensivos, enfrentándose a un pronóstico desalentador y llegando incluso a despedirse de sus seres queridos. Este grave problema de salud lo apartó de los platós y lo obligó a dejar temporalmente su papel en "Tu cara me suena", uno de los programas que marcó su carrera. Aunque en octubre logró retomar su actividad profesional con la presentación de "Sóc i Seré", una nueva apuesta de TV3, su estado físico lo llevó a solicitar nuevamente una baja médica. Ahora, el foco de Llàcer está en su rehabilitación para recuperar movilidad y fortalecer su cuerpo, aunque confiesa sentirse "envejecido". Pese a ello, mantiene un ánimo positivo, priorizando los momentos con amigos sobre un ritmo laboral intenso.

En su reciente aparición en el programa "Col.lapse", Llàcer compartió detalles de su experiencia tras el hospital. Reconoció que antes trabajaba en exceso, algo que ahora reconsidera tras vivir este difícil episodio de salud. Aunque intentó reincorporarse a la televisión con el rodaje de "Sóc i Seré", se percató rápidamente de que aún no estaba en condiciones físicas para mantener el ritmo exigido y decidió centrarse en su recuperación. Durante la entrevista, reflexionó sobre su vida actual, admitiendo que no tiene más ganas de vivir que antes, pero sí de disfrutar más de su círculo cercano. A pesar de las incógnitas sobre su participación en la próxima edición de "Tu cara me suena", donde ha sido juez durante más de una década, su prioridad ahora es su bienestar físico y emocional. Llàcer afronta este proceso con valentía, demostrando que la salud siempre debe estar en primer lugar.