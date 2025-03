Anita y Manuel se pronuncian con estas palabras sobre Montoya antes de su esperado reencuentro en 'Supervivientes 2025'

El estreno de 'Supervivientes: Tierra de Nadie 2025' ha estado marcado por un inesperado giro en su escaleta debido a las condiciones climáticas extremas en los Cayos Cochinos. La fuerte tormenta obligó a evacuar a los concursantes en directo y a posponer el salto desde el helicóptero de los nuevos participantes, entre ellos Anita Williams y Manuel González. Ante esta situación, el programa aprovechó la oportunidad para entrevistarlos sobre su participación en el reality y su relación con José Carlos Montoya, su compañero en 'La isla de las tentaciones 8'.

Manuel González, quien protagonizó un triángulo amoroso con Montoya y Anita en 'La isla de las tentaciones', habló sobre su reencuentro con el sevillano y cómo afronta la posibilidad de convivir con él en la isla. "Me quedé con la sensación de que no se había contado la historia como era. Creo que Anita le ocultó muchas cosas y él se dio cuenta de que yo no le mentía", afirmó el gaditano a Carlos Sobera. Según Manuel, la catalana habría jugado con los sentimientos de Montoya, aunque aseguró que él nunca estuvo enamorado de ella.

Respecto a la convivencia con su exrival, Manuel aseguró que llega con actitud positiva. "Yo vengo con buena onda, a disfrutar. Si él se quiere llevar bien conmigo, bien, y si no, pues dos problemas tiene", expresó. No obstante, reconoció que en el pasado pudo haberse excedido en algunas ocasiones en su trato con Montoya, aunque dejó claro que está dispuesto a hablarlo si es necesario. En cuanto a su vida sentimental, el gaditano confirmó que actualmente mantiene una relación con Gabriella, una de las tentadoras de la última edición del reality de parejas de Telecinco. "Es mi pareja ahora mismo. La conocí después, mi relación con ella es ajena a La isla", aclaró.

Por su parte, Anita Williams también se sinceró sobre su relación con Montoya y los difíciles momentos que ha vivido tras su paso por 'La isla de las tentaciones'. "Me pillaron en un momento en el que estaba baja de ánimos. Me quedé con ganas de decir muchas cosas", confesó. La catalana relató que, tras su reencuentro con Montoya en el programa que presenta Sandra Barneda, pasaron la noche juntos y estuvieron en contacto durante semanas. Sin embargo, las discusiones y el peso de lo ocurrido en el reality hicieron que su relación se volviera insostenible. "Nos queremos muchísimo, pero no es sano. Nos hacemos daño mutuamente", explicó. Asimismo, Anita lamentó haber sido duramente juzgada por su comportamiento en el programa, señalando que Montoya recibió una percepción más positiva por parte del público. "Yo quedé como la mala de España, pero al final todos hemos caído en la tentación", afirmó.

En cuanto a Manuel, la catalana aseguró que no quiere tener ningún tipo de relación con él. "Le bloqueé de todas las redes y no quiero saber nada de él. En el reencuentro fue contra mí, diciendo mentiras", señaló. Pese a todo, Anita admitió que sigue sintiendo algo por Montoya: "Sigo enamorada de él, pero no he conseguido olvidarlo. No vengo a 'Supervivientes' pensando en el amor, sino en superarme a mí misma".

Evacúan a todos los concursantes de 'Supervivientes 2025' a causa de una fuerte tormenta Mediaset

Un estreno marcado por el caos climático

La primera gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' también estuvo marcada por la evacuación en directo de los concursantes debido al temporal extremo en Honduras. La presentadora Laura Madrueño informó que las condiciones eran tan adversas que no se podía garantizar la seguridad de los participantes en la playa. Ante esta situación, la producción optó por realizar entrevistas en el hotel a Anita y Manuel en lugar de su esperado reencuentro con Montoya en la isla. Así, el programa aprovechó para avivar la trama sentimental que los tres protagonizaron en 'La isla de las tentaciones', dejando en el aire la incógnita de cómo será su convivencia en la isla una vez que el concurso avance.