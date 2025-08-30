Anna Simón regresa a Antena 3 y se une a Joaquín y Susana en 'Emparejados'

Anna Simón vuelve a la televisión nacional y lo hace por la puerta grande. La presentadora catalana se incorpora a 'Emparejados', el formato de entretenimiento de Antena 3 conducido por Joaquín Sánchez y su mujer, Susana Saborido. Con este fichaje, la cadena recupera a uno de los rostros más reconocibles de Atresmedia, donde la vimos durante años en programas como 'Zapeando', 'El Hormiguero' o 'La noche de Rober'.

La periodista abandonó 'Zapeando' en 2020 y, tras una etapa en TV3 al frente de espacios como 'El lloguer' o 'Persona infiltrada', decidió apartarse de las cámaras en 2022 para centrarse en su maternidad. En 2024 regresó a la cadena catalana presentando 'El tros', un concurso que ponía a prueba a diez parejas en distintos retos rurales y urbanos. Esa vuelta fue el primer paso hacia su regreso definitivo a la televisión a nivel estatal.

Ahora, Simón se suma a 'Emparejados', donde tendrá un papel clave: liderar la sección con tintes de dating show del programa. La nueva temporada, que ya ha confirmado al menos cinco entregas adicionales, contará con invitados tan mediáticos como Bertín Osborne y su hija Alejandra, Carmen Morales y Shaila Dúrcal, José Corbacho y Paz Padilla, Victoria Federica y Rochi Laffón o Bibiana Fernández y Loles León.

El formato, estrenado en septiembre de 2024, mantiene su esencia: mostrar el lado más divertido y cercano de parejas famosas a través de preguntas, juegos y pruebas que ponen a prueba su complicidad. Tras su buen estreno frente a 'Gran Hermano', Antena 3 ha decidido reforzar el espacio con el fichaje de Anna Simón, una incorporación que promete dar frescura y un aire renovado al programa.