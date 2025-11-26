Antena 3 emitirá un especial informativo sobre la violencia de género con Esther Vaquero al frente

Antena 3 se ha volcado con la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y este jueves emitirá un informativo especial, titulado 'Tolerancia Cero. No son cifras', después de la habitual emisión de 'La Encrucijada', sobre las 01:30 horas.

Según ha informado Atresmedia en una nota de prensa, Esther Vaquero se pondrá al frente del programa, dirigido por el subdirector de Antena 3 Noticias Óscar Vázquez, y que tratará diversos aspectos relacionados con la violencia de género, así como la influencia que tienen las pantallas y las redes sociales en ella o el acoso entre los jóvenes.

En concreto, este espacio abordará las conclusiones del Macroestudio de la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias, elaborado dentro de su iniciativa de responsabilidad corporativa "Contra el maltrato, Tolerancia Cero" y que se dio a conocer el lunes pasado.

Dicho estudio muestra conclusiones reveladoras sobre esta materia, como la percepción que tienen los jóvenes sobre la violencia de género. Sin ir más lejos, un 14% de los jóvenes entre los 16 y los 21 años no consideran maltrato el empujar o golpear a su pareja tras una discusión. Asimismo, el Macroestudio señala que cuatro de cada cinco personas creen que las pantallas conectadas y las redes sociales son herramientas al servicio de los maltratadores.

Para analizar todas estas cuestiones, el especial informativo de Antena 3 contará con el director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin; la decana del Colegio de Psicólogos de Madrid, Timanfaya Hernández; la investigadora del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, María Calatrava; y la psicóloga Natalia Ortega.

Además, aportarán su visión María Fernández Moral, policía especialista de la Unidad Central de Atención a la Familia y la Mujer; el teniente Daniel Moreno, responsable del Equipo Mujer-Menor de la Guardia Civil; y la presidenta de la Asociación Feminista granadina, María Martín.