Emilio Aragón abre la puerta a un posible reencuentro de 'Medico de familia': "Podría ser divertido, pero es complicado"

Han pasado 30 años desde su estreno, pero 'Médico de familia' sigue estando muy presente para toda esa generación de personas que crecieron viendo la serie protagonizada por Emilio Aragón y que con una media de 7.614.000 espectadores se convirtió en la ficción más vista de la historia de España.

Tal fue su éxito, que el actor que daba vida al joven médico Nacho Martín, que se desvivía por sus hijos y sus pacientes, no olvida cómo le paraban por la calle para pedirle recetas: "Recuerdo una entrevista en la radio que llamaron para pedir que les recomendase un medicamento".

Anécdotas que el humorista, músico y productor ha relatado en el 'Late Xou' de Marc Giró este martes, evidenciando el nivel de credibilidad y cercanía que su personaje había logrado ante la audiencia. Pero lo que más esperaban sus seguidores era la pregunta que el presentador catalán se había reservado: "¿Habrá reunión en pantalla?".

"Tenemos un chat", ha admitido el humorista, recordando a compañeros como Ana Duato o Lydia Bosch. En cuanto a esa posible reunión, el hijo del famosísimo Miliki ha lanzado la pelota sobre el tejado de los productores, asegurando al conductor del programa de La 1 que es un asunto del que "se ha hablado", pero que "es un tema de derechos, que los tiene Telecinco".

Así como mostró su ilusión por hacerlo realidad, dejando latente su predisposición al apuntar que "podría ser divertido", pero siendo consciente de que "es un ejercicio complicado" porque habría que poner "a todo el mundo de acuerdo". Un reencuentro que, a pesar de las dificultades, sigue siendo una esperanza viva para los millones de espectadores que añoran al doctor Nacho Martín y su familia.