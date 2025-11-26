Estamos de aniversario y no hay mejor manera de celebrarlo que con un capítulo especial. El anime japonés 'Doraemon' cumple 30 años de emisión en España y para celebrar estas tres décadas en nuestro país, la serie ha realizado un capítulo especial en el cual nuestros protagonistas, Doraemon y Nobita, se toman las uvas en la Puerta de Sol de Madrid (España). Este capítulo especial titulado 'Doraemon: Fin de Año en España', se emitirá este sábado a las 10:00 de la mañana en el canal temático infantil de Mediaset, Boing. La distribuidora de 'Doraemon' en España, Luk Internacional, ha sido la encargada de confirmar este estreno en sus redes sociales.

Boing emitirá desde las 9:10 de la mañana capítulos de 'Doraemon', una célebre serie de dibujos animados protagonizada por Doraemon, un gato cósmico que llega desde el siglo XXII con la misión de ayudar a Nobita, un niño torpe, travieso y algo despistado que no deja de meterse en todo tipo de problemas, ya sea en la escuela, con sus amigos o en su vida cotidiana, dando lugar a situaciones tan divertidas como entrañables gracias a los increíbles inventos futuristas del protagonista. De los cuatro episodios programados para este próximo sábado, el tercero de ellos será 'Doraemon: Fin de Año en España'.

'Doraemon: Fin de Año en España' con Takefusa Kubo de la Real Sociedad

En este singular crossover entre el fútbol y la animación, Kubo se transformará en un personaje animado que acompañará a los entrañables Nobita y Doraemon en sus aventuras. Este especial tendrá un marcado tono festivo y destacará aspectos culturales que conectan Japón y España, con referencias al país donde Kubo ha alcanzado el estrellato futbolístico.

La super estrella de LaLiga que saldrá esta navidades de aventura con "Doreaemon" Doraemon España

Take Kubo, con su impresionante desempeño en La Liga, ha logrado lo que parecía imposible para un futbolista nipón: convertirse en una estrella de un equipo competitivo en Europa, y no solo en un complemento. Su impacto en el campeonato español ha trascendido, atrayendo a numerosos aficionados japoneses que llenan las gradas del Reale Arena y otros estadios en cada jornada.