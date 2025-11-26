La Navidad tiene un nuevo monarca y es andaluz. David Bisbal inauguró en el día de ayer el metro de la Navidad de Madrid y esta noche visita 'El Hormiguero' para invadir el plató de Antena 3 con el espíritu de estas mágicas festividades. El cantante almeriense y uno de los grandes fenómenos surgidos de la Academia de 'Operación Triunfo' contará en 'El Hormiguero' los detalles de su nueva gira 'Todo es posible en Navidad', con la que recorrerá toda España.

Este sábado 29 de noviembre empieza la nueva gira de David Bisbal, con cuatro conciertos con todo vendido. El nuevo rey de la Navidad española actuará en:

BILBAO -Bilbao Arena Miribilla Sábado, 29 de Noviembre de 2025

-Bilbao Arena Miribilla Sábado, 29 de Noviembre de 2025 ZARAGOZA -Pabellón Príncipe Felipe Viernes, 5 de Diciembre de 2025

-Pabellón Príncipe Felipe Viernes, 5 de Diciembre de 2025 VALENCIA -Roig Arena, Sábado, 6 de Diciembre de 2025, todo vendido

-Roig Arena, Sábado, 6 de Diciembre de 2025, A CORUÑA -Coliseum, Sábado, 13 de Diciembre de 2025

-Coliseum, Sábado, 13 de Diciembre de 2025 MÁLAGA -Pabellón Martín Carpena, Viernes, 19 de Diciembre de 2025, todo vendido

-Pabellón Martín Carpena, Viernes, 19 de Diciembre de 2025, GRANADA -Palacio de los Deportes, Sábado, 20 de Diciembre de 2025, todo vendido

-Palacio de los Deportes, Sábado, 20 de Diciembre de 2025, MADRID -Movistar Arena, Lunes, 22 de Diciembre de 2025, todo venido

-Movistar Arena, Lunes, 22 de Diciembre de 2025, BARCELONA-Palau Sant Jordi, Martes, 23 de Diciembre de 2025

Los rizos de David Bisbal han conquistado el mundo

David Bisbal, nacido el 5 de junio de 1979 en Almería, España, es uno de los cantantes más destacados del pop latino. Su salto a la fama llegó en 2001 tras su participación en 'Operación Triunfo', donde obtuvo el segundo lugar. Este concurso marcó el inicio de su exitosa carrera musical. En 2002, debutó con su álbum 'Corazón Latino', que se convirtió en un éxito inmediato y le valió un Grammy Latino como Mejor Artista Revelación. A lo largo de su trayectoria, Bisbal ha lanzado discos icónicos como 'Bulería', 'Premonición', 'Tú y Yo', y más recientemente, 'En Tus Planes'. Ha vendido más de 11 millones de discos y acumula 11 discos de diamante. Además, ha realizado más de 1,000 conciertos alrededor del mundo, actuando en escenarios legendarios como el Royal Albert Hall de Londres y el Carnegie Hall de Nueva York. Ha colaborado con artistas de renombre como Rihanna, Alejandro Sanz, y Sebastián Yatra. Entre sus éxitos destacan temas como 'Ave María', 'Bulería', y 'A Partir de Hoy'. En televisión, ha participado como coach en 'La Voz' y 'La Voz Kids' en varias ediciones, tanto en España como en México.

Con más de 20 millones de seguidores en redes sociales y 1.2 mil millones de vistas en YouTube, Bisbal continúa siendo una figura central de la música en español, celebrando más de dos décadas de éxitos y constantes innovaciones artísticas, como este último trabajo enfocado en una de las épocas más bonitas del calendario como es la Navidad.

