"Yo no apoyo, he apoyado, ni apoyaré a Sánchez": Tomás Gómez, exlíder del PSOE de Madrid, se distancia del presidente del Gobierno

El exsecretario general del PSOE en Madrid y exalcalde de Parla, Tomás Gómez, ha visitado este jueves el programa 'En boca de todos' y ha dejado declaraciones contundentes sobre la situación del partido y su posición frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Gómez ha hablado abiertamente sobre el caso José Luis Ábalos, exministro de Transportes y hombre de confianza de Sánchez, que en los últimos días se ha visto envuelto en nuevas acusaciones relacionadas con una propiedad en Colombia y movimientos de dinero sospechosos. Además, ha mostrado su respaldo a las críticas deEmiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, contra la política migratoria del Ejecutivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados Gonzalo Pérez La Razón

El 'Caso Ábalos' y la posible implicación de Sánchez

Las recientes investigaciones han revelado que José Luis Ábalos posee una propiedad en Colombia valorada en más de dos millones de euros, aunque el exministro ha negado que la cifra sea tan alta y ha asegurado que su desembolso fue de 10.000 dólares. Además, se han encontrado transferencias de Koldo García a los hijos de Ábalos y se sospecha que el exministro pudo haber intervenido para que su pareja obtuviera un préstamo de 130.000 euros.

Ante esta situación, Tomás Gómez ha sido tajante al señalar que Ábalos fue un pilar clave en el Gobierno de Pedro Sánchez: "Era la mano derecha de Pedro Sánchez y su hombre de confianza", ha afirmado el exdirigente socialista. Cuando se le ha preguntado si creía que el presidente del Gobierno estaba al tanto de las actividades de Ábalos, Gómez ha dejado entrever que Sánchez pudo haberlo sabido antes de apartarlo: "Si lo apartó de esa manera, yo creo que lo sabía", ha sostenido.

En el programa de Cuatro también se han abordado las recientes declaraciones de Emiliano García-Page, quien criticó el reparto de menores migrantes en España y acusó a Pedro Sánchez de "no tener una política migratoria". Tomás Gómez ha mostrado su respaldo al presidente castellanomanchego y ha asegurado que muchos dirigentes del PSOE comparten su visión, pero no se atreven a expresarla por miedo a represalias dentro del partido: "Lo que él dice lo piensan muchos dentro del PSOE, pero nadie se atreve a decirlo porque en el momento en que te sales del carril, Pedro Sánchez te expulsa", ha declarado.

Emiliano García-Page La Razón

Finalmente, el presentador Nacho Abad ha preguntado directamente a Gómez si seguía votando al PSOE bajo la dirección de Sánchez. Su respuesta ha sido clara: "Estás poniéndome al borde de la expulsión de mi partido. Yo no apoyo, he apoyado, ni apoyaré a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno porque me parece que este no es el proyecto que tiene que defender el PSOE y la socialdemocracia". Asimismo, el exlíder socialista ha remarcado la necesidad de un cambio de liderazgo tanto en el Gobierno como en el partido y ha dejado claro que, en las próximas elecciones, no votará a Pedro Sánchez.

Las declaraciones de Tomás Gómez evidencian las tensiones internas dentro del PSOE, donde figuras como García-Page han mostrado abiertamente su disconformidad con algunas políticas del Ejecutivo. Mientras tanto, el 'Caso Ábalos' sigue generando polémica y dejando en el aire preguntas sobre su impacto en el partido y en el propio Pedro Sánchez.