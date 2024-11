Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE-M, sobre Sánchez: "Su cena de Nochebuena estará plagada de personas inmersas en procesos judiciales"

El que fuera secretario general del Partido Socialista de Madrid durante ocho años (2007-2015), Tomás Gómez, ha sido entrevistado esta mañana en el programa presentado por la periodista Ana Terradillos, 'La Mirada Crítica', de Telecinco.

Durante la entrevista, el expolítico ha asegurado no reconocer a su partido, afirmando que "mantiene la marca pero no el contenido". "No reconozco la socialdemocracia ni en el Gobierno ni en el PSOE", ha afirmado Gómez quien, además, ha afirmado que "a Pedro Sánchez no le queda mucho tiempo al frente de la presidencia del Gobierno", aseverando que "su cena de Nochebuena va a estar plagada de personas que están inmersas en procesos judiciales".

Lobato, dimitido por "presiones desde Ferraz"

El exdirigente socialista también se ha pronunciado sobre la dimisión de Juan Lobato, el perfil técnico por el que apostó Ferraz en 2021 que, hasta ahora, ostentaba la secretaría general del PSOE-M. En este sentido, Gómez ha apuntado a varias posibles hipótesis sobre por qué, después de comparecer en rueda de prensa denunciando un "linchamiento" por parte de su partido, finalmente acabó ayer anunciando su dimisión como líder de los socialistas madrileños a través de una carta.

La teoría que más peso tiene para el columnista de LA RAZÓN es que Lobato ha recibido "presiones infinitas" desde Ferraz, asegurando que, seguramente, no se habría visto respaldado por sus propios militantes de la agrupación regional. "Lo que tienen que tener claro es que los que hoy han apedreado a Lobato, mañana serán apedreados por sus compañeros si lo señala el dedo divino", ha asegurado Gómez, haciendo alusión a Pedro Sánchez que, bajo su criterio, "pretende ocupar el poder político interno en todos los sitios para ser el 'súper líder'".

Otra de las teorías a las que ha apuntado es que, quizá, ha dimitido tras llegar a un acuerdo con Sánchez sobre su futuro político, algo que, en su criterio, sería lo menos acertado. No obstante, ha sostenido que esta opción es muy poco probable, pero que sería una posibilidad.

"Ferraz manda mucho en Madrid, y hay mucho clientelismo. Hay mucha gente que depende económicamente, y con puestos, del poder establecido... y eso Sánchez lo ejerce muy bien", ha afirmado el exdirigente socialista, que ha achacado la marcha de Lobato a que ha tenido "un liderazgo pobre" porque "no le han dado tiempo a consolidarse".

En relación a su visita al notario con los mensajes que implicaban a información, presuntamente filtrada desde Moncloa, sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto Gonzñalez Amador, el expolítico cree que lo hizo para "tener un instrumento contra Sánchez" con el que defenderse "si quería quitarle la secretaría general", mientras ha mantenido que "algo vería para tomar esa determinación".

"La campaña de Ferraz para echar a Lobato ha sido la del chantajista que intenta huir al Gobierno [...]Y aquí se ha empleado a fondo Sánchez y la maquinaria de Ferraz", ha sostenido bastante contundente Gómez.

Gómez, contundente con Sánchez

Tomás Gómez ha hablado en un tono bastante crítico del presidente del Gobierno, y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. De esta forma, aunque el profesor universitario se ha referido a sí mismo como "socialista hasta la médula" que sigue militando en el partido "a pesar de su dirigente", ha asegurado no poder quedarse de brazos cruzados viendo cómo "se está rompiendo el país".

"Hoy se está rompiendo la estructura territorial de España, que se está doblegando a los intereses de los independentistas", ha asegurado mientras afirmaba que la democracia actual "es mucho menor de la que se encontró Pedro Sánchez cuando llegó a la presidencia del Gobierno".

De esta manera, ha aprovechado la ocasión para denunciar "el desprestigio de las instituciones" bajo el mandato del presidente, asegurando que "no se le puede seguir permitiendo" desprestigiar al CIS, a RTVE, al Poder Judicial y al Poder Legislativo, que afirma estar también controlado por Sánchez.

Por ello, ha pedido a la militancia socialista hacer una reflexión sobre el partido y el futuro de España. "Me gustaría que los dirigentes del partido hagan una reflexión: no pueden seguir con este seguidismo de hacer lo que diga Sánchez, deben pensar en el partido y en España", ha pedido Gómez.