La confesión sexual de Loles León: "He roto lavadoras, sillas y camas"

La actriz Loles León se ha convertido en la invitada de "Showriano", el programa de Movistar Plus+ que presenta Eva Soriano. La intérprete de 73 años ha hablado sin problema de aspectos íntimos de su vida. «Yo he roto lavadoras, yo he roto sillas, he roto camas, he roto muchas cosas… Pero ahora han sacado cosas muy reforzadas y ya no puedo romper nada», reveló la protagonista de "Aquí no hay quien viva". Además confesó que ahora está más en una etapa de autosatisfacción; "Ahora tengo rotura conmigo misma. Todo el deseo sexual que tengo ahora lo rompo conmigo misma, tengo mi mesita de noche bien completa. Ahora lo que me queda son los elementos estupendos estos de silicona".

"Y te digo una cosa, a medida que vas cumpliendo sí que es verdad que tienes que ir tomando cosas para la menopausia, para que no te falten tus hormonas y tus estrógenos, que el ginecólogo te lo manda y ya eres súper feliz y súper orgásmica. Y te vienen muchas más ganas de tener meneo que cuando estabas trabajando, con un tío que no te entendía, con los niños, sacando a ver cómo puedo llegar a este trabajo, con la lengua fuera… ahora ya no, ahora es todo ‘only for you’", reveló provocando la risa de Soriano. s o incontinencia urinaria. Ella lo hizo para «volver a ser la mujer de siempre», aseguró.