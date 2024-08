Arkano pone en duda a la dirección de "Supervivientes" con esta sospecha

Con la edición All Star aún presente, "Supervivientes" sigue dando de que hablar, tanto en las tertulias televisivas como en los podcasts. En esta última ocasión ha sido Arkano, participante de la edición 2024 del concurso de la isla de los famosos, quién ha desvelado en el podcast "El sentido de la birra" (presentado por Ricardo Moya y que cuenta con cerca de 300.000 suscriptores de Youtube) muchos detalles de su etapa en Honduras, en el que sufrió una pequeña crisis de ansiedad que casi le obliga a abandonar. Además, el alicantino ha desvelado detalles del concurso y ciertas sospechas que tiene sobre la dirección del programa.

Revelados ciertos detalles del programa

El alicantino, una de las grandes sorpresas de esta pasada edición, llegando al final quedando en cuarta posición, comentó en el podcast que siempre ha tenido sospechas de que la organización escondía pequeños micrófonos ocultos, para hacer dudar constantemente al participante en el programa de Telecinco. "Ir a Supervivientes es vivir un infierno diario desde que te despiertas… no tienes nada para huir o despejarte. De por sí me cuesta socializar, me cuesta quedar con mis amigos. Allí estás 24 horas al día compartiendo un trozo de coco con gente que la mayoría te cae mal. Además, tenía la teoría de que había micros ocultos o serpientes fake", comentaba el alicantino que desveló más detalles del programa.

"Hay una psicóloga con la que hablas cada semana; yo en los primeros días decidí no ir porque había estado toda mi vida en terapia y no veía que me fuera a ayudar. Fíjate cómo estaba mi cabeza, que yo lo único que pensaba era que cuando saliera de allí, me tomaría una cerveza, a pesar de que es algo que llevo trabajando años", se sinceraba Arkano, explicando que como decidió abandonar, la dirección del programa le pedía tener que visitar a la psicóloga según el protocolo del concurso de la calle Fuencarral. A pesar de todo lo contado, el freestyler y rapero alicantino comentó que "Supervivientes" ha sido una bendición para él, como lo ha sido conocer en primera persona a Pedro García Aguado (ganador del concurso y que sufrió una adicción similar a la suya) le ha ayudado en esta etapa de la vida en la que se encuentra.