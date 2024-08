Jorge Pérez se opone a la victoria de Marta Peñate en "Supervivientes All Star"

Jorge Pérezconsiguió diploma en su última participación en "Supervivientes", siendo el cuarto clasificado en la versión "All Star" del concurso de Telecinco, en el que participó en el año 2020, llevándose el metal más preciado, el oro, ganando dicha edición. Tras su vuelta complicada a nuestro país, con problemas de peso y continuas visitas al hospital para el cuidado de su hijo, el exconcursante realizó una ronda de consultas en sus redes sociales, criticando tanto a la organización del programa como la victoria de Marta Peñate hace menos de un mes, en una gala insólita en plena playa de Honduras.

Respondió a todo

Jorge Pérez, ex concursante de "Supervivientes", ha compartido su experiencia en la isla a través de sus redes sociales, destacando las desventajas que enfrentó en los desafíos físicos del programa. Pérez señaló que en los juegos de líder, donde los participantes debían colgarse durante largos períodos, la gravedad perjudicó a los concursantes con más peso, como él mismo. Esta dinámica, según explicó, favoreció a otros supervivientes más ligeros, como Sofía Suescun, quien destacó en estas pruebas. A pesar de haber quedado en segundo lugar en varias ocasiones, Pérez afirmó: "Bastante es que estaba colgado más de 10 minutos". Además, desmintió los rumores de que los concursantes reciban comida detrás de cámaras, asegurando que se pasa mucha hambre en el programa. Pérez reveló que en su edición de 2020 perdió 18 kilos y que este año también experimentó una significativa pérdida de peso.

Storie de Jorge Pérez Instagram de Jorge Pérez

Por último, opinó sobre la victoria de Marta Peñate en "Supervivientes All Stars", destacando que, aunque ella es una justa ganadora, su favorito para el triunfo era Alejandro Nieto, a quien consideró el mejor en términos de supervivencia. "No quiero decir que no sea justa ganadora Marta, porque esto al final es unreality show y si sumamos supervivencia y reality, pues indudablemente Marta es una justa merecedora de ganar", espetó Jorge en sus redes.