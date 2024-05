Ya se conoce la fecha del posible abandono de Arkano en “Supervivientes 2024”

Arkano sorprendió el pasado domingo y decidió abandonar "Supervivientes" tras experimentar un bajón emocional en directo durante la noche del domingo, cuando conversaba con Laura Madrueño y Sandra Barneda. Desde entonces, el concursante ha tenido tiempo para reflexionar sobre su decisión. Para animarlo a quedarse, Laura Matamoros habló primero con él. Luego, el martes por la noche, en Tierra de nadie, Arkano recibió una sorpresa especial. "Su madre, Tere, le visita hoy en Honduras", anunció Carlos Sobera.

¿Abandonará?

Durante un reto individual organizado para el reencuentro, Arkano se dio cuenta de que su madre podría estar cerca e improvisó una rima: "No sé si os habéis empeñado en ilusionar, pero si es lo que parece, que mi madre salga ya". Tere apareció y ambos se dieron un abrazo tan eufórico que cayeron al suelo. "¡Si tienes miedo a viajar!", exclamó sorprendido el rapero. "No estoy bien, pero tú me has enseñado a reír hasta en los peores momentos", le dijo a su madre.

Además, la novia del concursante, Alazne, se conectó en directo mediante una llamada: "No eres consciente del concurso que te estás marcando. Quiero que creas en ti. No te gustan los conflictos, así que haz tu concurso". Estas emotivas sorpresas hicieron que Arkano reconsiderara su decisión de abandonar el programa. "Puedes comentar tu decisión el jueves a Jorge Javier Vázquez", le dijo Carlos Sobera. "Sí, por favor", respondió Arkano. Mientras tanto, pasará dos días completos con su madre en la isla.

Aurah se condena eternamente

En una intensa ceremonia de salvación, los nominados de la semana en Supervivientes (Marieta, Pedro García Aguado, Aurah Ruiz y Blanca Manchón) se enfrentaron a la posibilidad de ser expulsados. Laura Madrueño fue la encargada de cortar las cuerdas de cada nominado, haciendo que cayeran al agua, lo que significaba que debían seguir nominados hasta el jueves. El primer concursante en continuar nominado fue Marieta, quien en su alegato previo se mostró emocionada por poder seguir: "Me gustaría salvarme porque Supervivientes ha sacado mi mejor versión y estoy superando mis límites y mis miedos".

A continuación, Laura Madrueño anunció: "El concursante que continúa nominado es... ¡Aurah!". Pedro García Aguado celebró emocionado y entre lágrimas su permanencia en el concurso: "¡Tengo las emociones a flor de piel!". Antes, en su alegato, agradeció al público: "Llevo 11 semanas ya disfrutando gracias a vuestras salvaciones. Quiero estirar la aventura mucho más". En otro momento del programa, Carlos Sobera recriminó a Aurah Ruiz por su comentario desafortunado en directo: "Tu comentario fue desafortunado, no se puede mezclar en este concurso. Los hijos y las familias no participan en el concurso". Ángel fue expulsado disciplinariamente tras el incidente, pero Aurah también sufrió consecuencias. "La organización ha tomado la determinación de que reciba la nominación directa en caso de ser salvada el próximo jueves", anunció Sobera. "Me parece injusto, pero lo acepto", se quejó Aurah.