Pedro García Aguado repasa su participación en 'Supervivientes 2024': "Era una cárcel"

Pedro García Aguado, conocido por su papel en el programa 'Hermano Mayor' y por su carrera como waterpolista, ha revelado detalles sobre su traumática experiencia en 'Supervivientes 2024'. A pesar de alzarse como campeón el pasado 18 de junio, Aguado ha compartido que "no todo fue fácil" durante su estancia en Honduras.

En una reciente entrevista en el programa 'Es la mañana fin de semana' de esRadio, Aguado describió su paso por el reality como una "experiencia traumática, absolutamente". Aunque finalmente encontró aspectos positivos, confesó que "el proceso fue extremadamente desafiante", especialmente debido a un cambio de escenario que lo afectó profundamente.

El momento más difícil para Aguado ocurrió cuando él y sus compañeros fueron trasladados a Playa Condena. "Era una playa que era una cárcel de máxima seguridad", explicó. "Yo pensaba que íbamos a mejorar y nos mandaron a una playa de 23 metros de largo y yo pensaba ‘quién se dedica a pensar estas maldades’. Tenían que irte cambiando para que te fueras adaptando, para que no te acomodaras. Y ese día pensé 'yo no voy a superar esto’". Afortunadamente, este cambio no fue permanente, y Aguado pudo disfrutar de otras ubicaciones más agradables como Cayo Paloma, que describió como "una maravilla" y "premio".

La convivencia con sus compañeros también jugó un papel crucial en su supervivencia emocional. La interacción con Aurah, Rubén Torres, Kiko Jiménez, Javier Ungría, Mario González y Blanca Manchón ayudó a Pedro García Aguado a sobrellevar los momentos más oscuros. Sin embargo, las dificultades no solo eran externas. Aguado habló de los desafíos internos que enfrentó, incluyendo "los brotes que tenía, de estar culpando a alguien de estar ahí en vez de asumir que el responsable de estar ahí era yo". Refiriéndose a su lado oscuro como "Pedro 'monstruito'", explicó que tuvo que trabajar duro para mantenerlo bajo control.

A su regreso a España, el exdeportista profesional confesó en el programa 'Fiesta' de Telecincoque la adaptación a la vida normal no ha sido sencilla. "He dormido dos o tres horas de media estos días. He estado y estoy un poco lento y torpe a veces, ubicándome. Sin embargo, esta noche he dormido como un bebé. Ya me voy adaptando", compartió. También reveló que aún mantiene ciertos 'tics' de su tiempo en la isla, como preocuparse por el fuego y limitar su consumo de alimentos, un reflejo de las restricciones alimentarias que vivió durante el reality.